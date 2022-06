Maria Antônia parabeniza Jailson Amorim pelo programa Saúde na Comunidade e apresenta moção de pesar da srª. Terezinha Prudêncio

Veja o Vídeo:

A deputada estadual Maria Antônia, aproveitou a sessão desta terça-feira (28) para tecer alguns elogios ao prefeito do Município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo com o programa saúde na comunidade, que tem garantido assistência para a população, sobretudo os moradores das comunidade rurais do município.

A parlamentar destaca que o programa Saúde na Comunidade já fez atualmente, mais de mil atendimentos na zona rural, atendendo aquelas comunidades que na maioria das vezes tem dificuldades de chegar até o município e ir em direção ao posto de saúde ou hospital de Rodrigues Alves e este programa está sendo de grande importância para aquela população.

Maria cita ainda que por meio do programa é oferecido diversos serviços, como: atendimento médico, nas áreas clínicos geral, odontológicos, testes rápidos, atendimentos de enfermagem, coleta de PCCU, entrega de medicamentos e outros. Tem também cortes de cabelo, manicure e pedicure, oportunidade em que a pessoa cuida da saúde e sai com a autoestima melhorada.

Maria Antônia aproveitou a oportunidades para apresentar uma moção de pesar de uma pessoa que ela considera uma guerreira por quem tinha grande carinho e respeito, trata-se da srª. Terezinha Prudêncio da Silva que foi a óbito no último dia 15 encerrando assim sua história no mundo terreno.

Foi com extrema tristeza que a parlamentar registrou na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC a perda da srª. Terezinha que era esposa do Saudoso Francisco Augusto Vieira Nunes, O Bacurau, e tem um trabalho prestado ao estado do Acre quando se trata da Hanseníase, ocasião em que, Terezinha (como era carinhosamente conhecida) foi uma guerreira lutando pela reintegração das pessoas acometidas pela doença.

Por esse motivo, a deputada Maria Antônia faz menção a esta mulher guerreira que Terezinha foi em vida, e aproveita o momento para dar seu último adeus.

Conheça um pouco da história de Terezinha

Terezinha Prudêncio da Silva foi acometida pela hanseníase na década de 60, por muitos anos conviveu na ex-colônia Souza Araújo. Lá conheceu e casou-se com Francisco Augusto Vieira Nunes, O Bacurau. No início da década de 80, após garantia de reintegração na sociedades das pessoas atingidas pela hanseníase, ela iniciou sua militância nas comunidades eclesiais de base, ao lado do esposa Bacurau e de outros companheiros. Em 1982, fundaram o Núcleo do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase – MORHAN, ao qual por algumas vezes foi coordenadora e por diversas vezes foi membro da diretoria. Em meio aos engajamentos sociais, Terezinha teve um forte envolvimento na militância político-partidária

Veja o Vídeo: