Maria Antônia libera emenda no valor de R$ 100 mil para produtores rurais de Porto Acre e reforça compromisso com o setor agrícola

A deputada estadual Maria Antônia (PP-AC) reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da agricultura familiar ao destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Associação dos Produtores Rurais do Ramal Nova Esperança e circunvizinhança, localizada no município de Porto Acre.

O recurso será utilizado para a aquisição de um arado de disco, equipamento essencial para o preparo do solo e o aumento da produtividade das famílias que vivem da agricultura na região. A iniciativa representa mais um passo concreto da parlamentar em apoio aos produtores rurais, que enfrentam desafios diários para manter e ampliar suas atividades.

Durante a visita à comunidade, Maria Antônia esteve acompanhada de seu esposo, o ex-prefeito Dêda, e foi recebida pelo presidente da Associação, Leandro Tavares, além de dezenas de produtores locais. Na ocasião, a deputada destacou que seu mandato tem como prioridade fortalecer o campo e garantir mais dignidade às famílias que vivem do trabalho rural.

“Nosso compromisso é com quem faz a agricultura acontecer. É com os homens e mulheres que levantam cedo para produzir o alimento que chega à mesa das famílias acreanas. Essa emenda é uma forma de reconhecer esse esforço e contribuir com o desenvolvimento das comunidades rurais”, afirmou Maria Antônia.

A entrega da emenda reforça o papel da deputada como uma das parlamentares que mais têm investido em ações voltadas ao setor produtivo no interior do Acre, demonstrando sensibilidade e compromisso com as necessidades reais da população rural.