Maria Antônia libera emenda no valor de R$ 100 mil para produtores rurais de Porto Acre e reforça compromisso com o setor agrícola
A deputada estadual Maria Antônia (PP-AC) reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da agricultura familiar ao destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Associação dos Produtores Rurais do Ramal Nova Esperança e circunvizinhança, localizada no município de Porto Acre.
O recurso será utilizado para a aquisição de um arado de disco, equipamento essencial para o preparo do solo e o aumento da produtividade das famílias que vivem da agricultura na região. A iniciativa representa mais um passo concreto da parlamentar em apoio aos produtores rurais, que enfrentam desafios diários para manter e ampliar suas atividades.
Durante a visita à comunidade, Maria Antônia esteve acompanhada de seu esposo, o ex-prefeito Dêda, e foi recebida pelo presidente da Associação, Leandro Tavares, além de dezenas de produtores locais. Na ocasião, a deputada destacou que seu mandato tem como prioridade fortalecer o campo e garantir mais dignidade às famílias que vivem do trabalho rural.
“Nosso compromisso é com quem faz a agricultura acontecer. É com os homens e mulheres que levantam cedo para produzir o alimento que chega à mesa das famílias acreanas. Essa emenda é uma forma de reconhecer esse esforço e contribuir com o desenvolvimento das comunidades rurais”, afirmou Maria Antônia.
A entrega da emenda reforça o papel da deputada como uma das parlamentares que mais têm investido em ações voltadas ao setor produtivo no interior do Acre, demonstrando sensibilidade e compromisso com as necessidades reais da população rural.
Vereador Joabe Lira destaca sucesso do projeto ‘Semana do Brincar’ e reforça compromisso com o bem-estar infantil
(Assessoria) – O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), celebrou o sucesso das atividades promovidas durante o Dia das Crianças, por meio do projeto Semana do Brincar, que reuniram famílias e crianças em um dia inteiro de lazer, brincadeiras e ações voltadas à comunidade.
De acordo com o parlamentar, o evento foi marcado por alegria, solidariedade e integração. “Foi um dia de recreação e um sentimento de muita alegria poder levar essas ações para crianças carentes, para famílias que muitas vezes não têm condições de comemorar. Foi muito bom, uma diversão muito grande”, afirmou Joabe.
O presidente também destacou que a data vai além da comemoração. “O Dia da Criança é um lembrete do nosso compromisso com o bem-estar, o cuidado e os direitos das crianças. É um momento de olhar com atenção e carinho para elas, garantindo que possam viver com dignidade, alegria e esperança”, completou.
Joabe adiantou ainda que o projeto Semana do Brincar terá continuidade no próximo ano, com novas atividades e parcerias. “Foi uma ação gratificante, que marcou a vida de muitas crianças. No próximo ano, queremos ampliar ainda mais essas atividades, levando diversão, inclusão e afeto a quem mais precisa”, finalizou.
