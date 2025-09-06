Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Maria Antônia leva esperança e dignidade com mutirões oftalmológicos em Rodrigues Alves e Mâncio Lima

Publicados

6 de setembro de 2025

Tudo sobre Política

Neste fim de semana, centenas de pessoas voltaram a enxergar a vida com mais qualidade graças ao empenho da deputada estadual Maria Antônia, que esteve à frente de dois grandes mutirões oftalmológicos nos municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

Ao lado de seu esposo, o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, a parlamentar reforçou seu compromisso com a saúde pública e com a população do Juruá, garantindo atendimentos e cirurgias oftalmológicas gratuitas para quem mais precisa.

Na sexta-feira (5) e sábado (6), a Unidade Mista de Saúde foi palco de um mutirão promovido em parceria com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, e com apoio direto da deputada Maria Antônia. Foram realizados 213 atendimentos especializados e 54 cirurgias de pterígio, devolvendo dignidade e esperança a dezenas de famílias.

Já em Mâncio Lima, a força do trabalho coletivo também brilhou. A iniciativa teve o apoio da deputada Maria Antônia, do prefeito Zé Luiz e da secretária municipal de Saúde, Rúsie Lima. As atividades começaram neste sábado (6) no Posto de Saúde Dr. Cerqueira, com cerca de 200 consultas previstas, e prosseguem no domingo (7) no Hospital Dr. Abel Pinheiro, onde aproximadamente 50 cirurgias serão realizadas.

Leia Também:  O que esperar do Governo Bolsonaro?

Maria Antônia destacou que levar saúde à população é prioridade do seu mandato: “Cada cirurgia, cada atendimento realizado representa a recuperação da dignidade e da alegria de viver de muitas pessoas. É para isso que trabalhamos: para transformar vidas”, afirmou a deputada.

As ações são fruto de uma parceria sólida com o gabinete da deputada Maria Antônia, demonstrando que quando há união de esforços, os resultados chegam diretamente à população. Com essa iniciativa, a parlamentar reafirma seu papel como uma das vozes mais atuantes e comprometidas com a saúde e o bem-estar do povo acreano.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Senador Alan Rick anuncia quase R$ 4 milhões para mecanização agrícola na região da Baixa Verde

Publicados

12 minutos atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

O senador Alan Rick (União-AC) participou neste sábado (6) de uma reunião com os produtores rurais da comunidade Baixa Verde, em Rio Branco. O encontro reuniu representantes da Associação de Produtores e Produtoras Rurais do Ramal Quinoá e da Cooperativa dos Trabalhadores e Empreendedores Rurais Familiares do Acre (Copafer), além do vereador Zé Lopes, do deputado federal Roberto Duarte, da ex-deputada Mara Rocha e de outras lideranças locais.

Durante a reunião, os produtores relataram dificuldades enfrentadas no dia a dia, especialmente em relação à mecanização agrícola e aos embargos ambientais que atingem áreas produtivas da Reserva Baixa Verde.

Em resposta, o senador anunciou dois importantes investimentos. O primeiro é a entrega de duas casas de farinha móveis e automatizadas, garantidas para este ano, que atenderão diretamente a comunidade do Baixa Verde, via AcreVerde. Outras cinco unidades irão beneficiar produtores de diferentes regiões da capital. Essas casas de farinha seriam adquiridas pela Prefeitura de Rio Branco, mas tiveram os recursos devolvidos pelo prefeito Tião Bocalom ao governo federal sob a justificativa de que os produtores da cidade não precisam do benefício.

Leia Também:  Parlamentar propõe que União seja mais rígida na segurança das fronteiras

O segundo anúncio foi a destinação de uma patrulha mecanizada completa, composta por retroescavadeira, motoniveladora, caminhão plataforma, caminhão basculante, trator 85 CV, grade aradora e grade niveladora. Os equipamentos serão entregues ao Instituto de Desenvolvimento Socioambiental (IDS), que ficará responsável por atender as comunidades rurais de Rio Branco.

“Só nessas duas ações estamos garantindo quase R$ 4 milhões em investimentos para apoiar os produtores rurais da capital. Também estamos trazendo assistência técnica rural que é outra necessidade do homem do campo. O estado precisa estar mais presente para ajudar e não aparecer só para punir”, destacou Alan Rick.

O deputado federal Roberto Duarte aproveitou o encontro para anunciar a aprovação, na Comissão de Agricultura da Câmara, do PL 2850/2025, do qual foi relator. A proposta prevê a anistia de sanções administrativas, a suspensão de embargos ambientais e a revisão de multas e apreensões desproporcionais em áreas rurais do Acre.

Além disso, Roberto Duarte garantiu um trator e implementos agrícolas para fortalecer ainda mais o trabalho dos produtores da região.

Leia Também:  Clínica técnica de handebol certifica 30 pessoas em Brasileia

Já o vereador Zé Lopes reforçou que seguirá sendo a voz da comunidade da Baixa Verde na Câmara Municipal de Rio Branco, apoiando as demandas dos agricultores.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política54 minutos atrás

Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula

Presidente da ApexBrasil destacou os desafios globais e nacionais, exaltou avanços do governo Lula e lamentou o clima de intolerância...
Política9 horas atrás

Acidente em Brasileia expõe o caos da saúde no Acre e desmascara a farsa do governo Gladson Cameli; vítima agonizou quase uma hora à espera de socorro

Enquanto um motociclista agonizava no chão sem socorro por falta de ambulância, o governador apareceu de bermuda e chinelo para...
Política11 horas atrás

Bocalom e Márcio Bittar usam ato em defesa de Bolsonaro para isolar Mailza Assis e dar largada ao projeto de poder da extrema direita no Acre

Exclusão de aliados estratégicos como Mailza e Alan Rick revela que protesto do dia 7 de setembro é menos sobre...

POLÍCIA

Polícia1 semana atrás

Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima

Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia1 semana atrás

Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas

Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia3 semanas atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...

EDUCAÇÃO

Educação2 dias atrás

Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar

(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Educação4 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade

Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Educação6 dias atrás

Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado

Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...

CONCURSO

Concurso2 dias atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Concurso2 semanas atrás

Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Concurso3 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...

ESPORTE

Esporte1 dia atrás

Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil

Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Esporte2 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Esporte3 dias atrás

Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia

São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS