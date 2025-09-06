Maria Antônia leva esperança e dignidade com mutirões oftalmológicos em Rodrigues Alves e Mâncio Lima

Neste fim de semana, centenas de pessoas voltaram a enxergar a vida com mais qualidade graças ao empenho da deputada estadual Maria Antônia, que esteve à frente de dois grandes mutirões oftalmológicos nos municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

Ao lado de seu esposo, o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, a parlamentar reforçou seu compromisso com a saúde pública e com a população do Juruá, garantindo atendimentos e cirurgias oftalmológicas gratuitas para quem mais precisa.

Na sexta-feira (5) e sábado (6), a Unidade Mista de Saúde foi palco de um mutirão promovido em parceria com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, e com apoio direto da deputada Maria Antônia. Foram realizados 213 atendimentos especializados e 54 cirurgias de pterígio, devolvendo dignidade e esperança a dezenas de famílias.

Já em Mâncio Lima, a força do trabalho coletivo também brilhou. A iniciativa teve o apoio da deputada Maria Antônia, do prefeito Zé Luiz e da secretária municipal de Saúde, Rúsie Lima. As atividades começaram neste sábado (6) no Posto de Saúde Dr. Cerqueira, com cerca de 200 consultas previstas, e prosseguem no domingo (7) no Hospital Dr. Abel Pinheiro, onde aproximadamente 50 cirurgias serão realizadas.

Maria Antônia destacou que levar saúde à população é prioridade do seu mandato: “Cada cirurgia, cada atendimento realizado representa a recuperação da dignidade e da alegria de viver de muitas pessoas. É para isso que trabalhamos: para transformar vidas”, afirmou a deputada.

As ações são fruto de uma parceria sólida com o gabinete da deputada Maria Antônia, demonstrando que quando há união de esforços, os resultados chegam diretamente à população. Com essa iniciativa, a parlamentar reafirma seu papel como uma das vozes mais atuantes e comprometidas com a saúde e o bem-estar do povo acreano.