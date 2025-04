Maria Antônia lamenta morte do Papa Francisco e apresenta indicações em favor da saúde e infraestrutura de municípios do Juruá

Deputada Estadual Maria Antônia – Foto: Sérgio Vale

Na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada Maria Antônia (Progressistas) expressou pesar pela morte do Papa Francisco, destacando sua importância para a fé católica e sua mensagem de amor, perdão e solidariedade. “Nosso respeito e carinho ao Papa Francisco, que era admirado no mundo todo. Que Deus console os fiéis que o amavam em vida”, declarou.

A parlamentar também apresentou três indicações direcionadas ao Governo do Estado, com foco na melhoria da saúde pública e da infraestrutura. A primeira, para o município de Mâncio Lima, solicita à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) a compra de poltronas para acompanhantes de pacientes no Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, visando mais conforto para as famílias.

Já a segunda, em benefício de Acrelândia, pede a aquisição de um aparelho de ultrassonografia para a unidade mista de saúde local, destacando a urgência do exame, especialmente em casos de acidentes. Por fim, a progressista cobrou do Deracre a recuperação da estrada entre Rodrigues Alves e Santa Rosa, que, segundo ela, está “insuportável de tantos buracos”.

“Essas são cidades que amo, que me acolheram, e continuo firme na missão de representar com responsabilidade quem mais precisa do poder público”, concluiu Maria Antônia. (Agência Aleac)