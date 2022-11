Maria Antônia, ex-prefeito Dêda e o coordenador da SEPA de Marechal são recebidos na Casa Civil por Jonathan Donadoni

A deputada estadual Maria Antônia, o ex-prefeito Dêda e o coordenador da SEPA de Marechal Thaumaturgo, Atilon Pinheiro, estiveram na Casa Civil para tratar de assuntos institucionais de grande relevância para a população do estado do Acre.

Na oportunidade, Dêda e Maria Antônia foram recebidos pelo chefe da Casa Civil, Jonathan Xavier Donadoni, onde juntos discutiram sobre as demandas do estado e a parcela de contribuição do Poder Legislativo Estadual para auxiliar na resolução dos problemas que o estado enfrenta.

Dêda e Maria Antônia ficaram muito felizes e honrados com a receptividade na Casa Civil e destacaram a competência de Jonathan Xavier Donadoni em tratar com muito zelo as demandas do estado, mesmo durante a ausência do governador Gladson Cameli.

“Nós nos reunimos com o nosso Chefe da Casa civil, Donadoni, para tratarmos sobre os assuntos institucionais do nosso estado e estamos muito felizes pela dedicação, responsabilidade e competência do Donadoni que não tem medido esforços para prestar um relevante serviço ao nosso estado. Gostaria de agradecer profundamente a ele e ao nosso governador Gladson Cameli que tem feito importantes investimentos e proporcionado o melhor para o nosso estado”, destacou Dêda.