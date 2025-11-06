Tudo sobre Política
Maria Antônia destaca os 33 anos de emancipação de Marechal Thaumaturgo e pede técnico para a sala ortopédica em Cruzeiro do Sul
A deputada Maria Antônia (Progressistas) usou a tribuna na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC para reafirmr seu compromisso com o povo do Acre ao celebrar os 33 anos de emancipação de Marechal Thaumaturgo. Ela ressaltou a determinação e a resistência dos moradores do município, enfatizando o respeito e o carinho com que sempre é acolhida pela comunidade.
“Hoje estamos comemorando o 33º aniversário de emancipação do município de Marechal Thaumaturgo. Parabéns ao povo de Thaumaturgo, às pessoas que lutam todos os dias naquela cidade remota e isolada, enfrentando tantas dificuldades. Parabenizamos vocês. Temos grandes amigos, muitos amigos em Thaumaturgo. É um povo guerreiro, um povo solidário. Todas as vezes que visitamos Thaumaturgo, somos recebidos com muito carinho, com muito amor. E somos gratos a Deus por isso. Porque temos tantos amigos lá e desejamos, de todo o coração, que aquele povo seja sempre feliz, sempre próspero, que sua luta diária se torne mais doce. Portanto, parabéns ao nosso querido município de Marechal Thaumaturgo pelos seus 33 anos de emancipação”, destacou a parlamentar.
Demonstrando atenção às demandas da região, Maria Antônia reforçou sua cobrança ao Governo do Estado e à Secretaria de Saúde para que seja designado um técnico especializado para a sala ortopédica do Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul. Segundo a parlamentar, o hospital já dispõe de materiais para produzir próteses, mas a ausência de um profissional habilitado impede que o serviço chegue a quem mais precisa.
A deputada lembrou que inúmeros pacientes, muitos deles moradores da área rural e de municípios vizinhos, dependem dessas próteses para recuperar mobilidade e qualidade de vida. Para ela, garantir esse atendimento é garantir dignidade.
“Temos o material, mas falta o técnico para fazer as próteses. Muitas pessoas estão precisando, principalmente moradores da zona rural e de municípios vizinhos. Há pessoas que perderam membros em decorrência da hanseníase e aguardam essas próteses para recuperar sua mobilidade”, ressaltou.
Representando o Vale do Juruá, Maria Antônia reforçou que essa demanda reflete uma necessidade de todo o estado e reafirmou sua dedicação em buscar soluções que fortaleçam a saúde pública e atendam com humanidade a população acreana.
ABDI e Ifac lançam hub que promete transformar a produção e o empreendedorismo no Acre
ABDI e Ifac lançam hub de inovação para fortalecer cadeias produtivas do Acre.
O Aquiry InovaHub, que será criado em Rio Branco, podendo atender outros municípios do Acre, focará na geração de negócios e qualificação técnica, começando pela cadeia produtiva do café
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Federal do Acre (Ifac) lançaram, o Aquiry InovaHub, que será um centro de inovação voltado à geração de negócios, qualificação técnica e fortalecimento das cadeias produtivas locais. O evento de lançamento foi realizado no Campus Rio Branco do Ifac.
O Aquiry InovaHub será implantado no campus do Instituto em Rio Branco, com potencial de atender outros municípios do estado. O projeto é resultado de um convênio de R$ 3,77 milhões, sendo R$ 3,2 milhões investidos pela ABDI e R$ 564 mil de contrapartida econômica do Ifac.
Com prazo de execução de 24 meses, a iniciativa contará com a gestão administrativa e financeira da Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba (FUNETEC-PB).
A iniciativa tem como objetivo fortalecer as cadeias produtivas locais, com foco inicial no café, promovendo inovação, sustentabilidade e geração de negócios.
O Aquiry InovaHub integrará e potencializará estruturas já existentes no Ifac, como o Laboratório Maker e a INCUBAC, atualmente a única incubadora de empresas em operação no Acre. A sinergia entre esses ambientes visa consolidar o primeiro Centro de Inovação de Rio Branco, atuando como um catalisador para conectar empreendedores, instituições acadêmicas, cooperativas e o setor produtivo.
O projeto surge como uma ação estratégica para responder aos desafios do estado, promovendo a qualificação técnica e a maturidade digital de micro, pequenas e médias empresas.
A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, destaca que o hub é estratégico para a região.
“O Aquiry InovaHub é a materialização da Nova Indústria Brasil. Este investimento de mais de R$ 3 milhões dá continuidade ao trabalho que a ABDI já desenvolve no Acre na industrialização da produção do café e fortalecimento da sua cadeia produtiva, desde o apoio a cooperativas até a promoção da qualidade do produto”.
E acrescentou: “Agora, com o Hub, vamos acelerar a transformação digital e a inovação, agregando tecnologia e mais valor à produção local. Nosso objetivo é fortalecer a bioeconomia e posicionar o Acre como um polo de competitividade e desenvolvimento sustentável”, disse.
O reitor do Ifac, Fábio Storch, destacou a importância da parceria com a Agência.
“Acreditamos que este seja o primeiro de muitos convênios a serem firmados com a ABDI, agência que, até o presente momento, e até a chegada desta nova diretoria liderada pela Perpétua Almeida era pouco conhecida por nossa instituição e pelo nosso estado”.
“Esses investimentos visam fortalecer a principal missão do Ifac: oferecer à sociedade formação técnica e tecnológica de excelência, além de oferecer assessoria técnica para transformar ideias em negócios”, ressaltou o reitor.
Para além da infraestrutura, o projeto terá um foco intenso em formação prática e geração de soluções. O plano de trabalho prevê a oferta de cursos e capacitações online em áreas como agronegócio, gestão da produção, marketing e logística. Serão organizados eventos e maratonas de ideias (hackathons) para estimular o empreendedorismo, além de um “Desafio de Ideias” presencial com premiação para as equipes vencedoras. O convênio também prevê bolsas de estímulo à inovação para pesquisadores e extensionistas envolvidos.
O espaço físico contará com laboratório modernizado, duas salas de treinamento, arena de inovação para eventos, área de coworking e estúdio de videocast, dedicado à difusão de conhecimento sobre a cultura produtiva regional, incluindo uma série sobre a produção cafeeira acreana.
Após o término do convênio, o Ifac será o responsável pela sustentabilidade e manutenção do Aquiry InovaHub, garantindo a continuidade das atividades por meio de sua equipe técnica e da captação de novas parcerias e editais.
