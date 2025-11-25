Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Maria Antônia destaca agenda com comunidades de Marechal Thaumaturgo e anuncia apoio à população indígena

Publicados

25 de novembro de 2025

A deputada Maria Antônia (PP) dedicou seu pronunciamento na sessão desta terça-feira (25) a relatar a série de visitas que realizou no município de Marechal Thaumaturgo, uma das regiões mais remotas do Acre. A parlamentar participou da agenda acompanhada do ex-prefeito Dêda, do deputado federal Eduardo Velloso e de moradores que reforçaram a importância de manter o diálogo com quem vive nos locais mais isolados do estado.

Durante a viagem, Maria Antônia percorreu diversas comunidades, entre elas Restauração e Triunfo, onde conversou diretamente com as famílias e reuniu demandas que, segundo ela, revelam a urgência de políticas públicas específicas para áreas de difícil acesso. A deputada destacou o acolhimento e a força das populações tradicionais, características que, de acordo com ela, reafirmam o valor humano e cultural da região.

A parlamentar também visitou a aldeia indígena Kuntanawa, onde foi recebida pelo líder Haru Kuntanawa, conhecido como “príncipe da floresta”. Em reconhecimento às necessidades apresentadas pela comunidade, Maria Antônia anunciou a destinação de R$ 20 mil em emendas parlamentares para atender prioridades locais. Ela frisou que sua atuação é guiada por compromisso real e não apenas por discursos.

Outro ponto mencionado pela deputada foi a Copa das Árvores, evento esportivo e cultural realizado recentemente no município, que reúne povos indígenas e extrativistas para promover integração e conscientização ambiental. Apesar de não ter participado presencialmente, Maria Antônia contribuiu com a realização do torneio, destacando a relevância da iniciativa para fortalecer vínculos comunitários e valorizar a diversidade do povo thaumaturguense.

Ao finalizar seu discurso na Assembleia Legislaativa do Estado do Acre – ALEAC, Maria Antônia reafirmou que continuará lutando para garantir que as comunidades mais distantes não sejam esquecidas e que possam receber o apoio que merecem.

