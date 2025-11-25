Tudo sobre Política
Maria Antônia destaca agenda com comunidades de Marechal Thaumaturgo e anuncia apoio à população indígena
A deputada Maria Antônia (PP) dedicou seu pronunciamento na sessão desta terça-feira (25) a relatar a série de visitas que realizou no município de Marechal Thaumaturgo, uma das regiões mais remotas do Acre. A parlamentar participou da agenda acompanhada do ex-prefeito Dêda, do deputado federal Eduardo Velloso e de moradores que reforçaram a importância de manter o diálogo com quem vive nos locais mais isolados do estado.
Durante a viagem, Maria Antônia percorreu diversas comunidades, entre elas Restauração e Triunfo, onde conversou diretamente com as famílias e reuniu demandas que, segundo ela, revelam a urgência de políticas públicas específicas para áreas de difícil acesso. A deputada destacou o acolhimento e a força das populações tradicionais, características que, de acordo com ela, reafirmam o valor humano e cultural da região.
A parlamentar também visitou a aldeia indígena Kuntanawa, onde foi recebida pelo líder Haru Kuntanawa, conhecido como “príncipe da floresta”. Em reconhecimento às necessidades apresentadas pela comunidade, Maria Antônia anunciou a destinação de R$ 20 mil em emendas parlamentares para atender prioridades locais. Ela frisou que sua atuação é guiada por compromisso real e não apenas por discursos.
Outro ponto mencionado pela deputada foi a Copa das Árvores, evento esportivo e cultural realizado recentemente no município, que reúne povos indígenas e extrativistas para promover integração e conscientização ambiental. Apesar de não ter participado presencialmente, Maria Antônia contribuiu com a realização do torneio, destacando a relevância da iniciativa para fortalecer vínculos comunitários e valorizar a diversidade do povo thaumaturguense.
Ao finalizar seu discurso na Assembleia Legislaativa do Estado do Acre – ALEAC, Maria Antônia reafirmou que continuará lutando para garantir que as comunidades mais distantes não sejam esquecidas e que possam receber o apoio que merecem.
Em Brasileia, lançamento do livro “Orleir Cameli, um homem à frente do seu tempo” reúne autoridades e celebra legado do ex-governador
O Centro Cultural Tião Dantas foi palco, na noite desta segunda-feira (24), do lançamento do livro “Orleir Cameli, um homem à frente do seu tempo”, obra escrita por sua esposa, senhora Beatriz Cameli. O evento emocionou familiares, autoridades e moradores que prestigiaram a homenagem a um dos nomes mais marcantes da história política e empresarial do Acre.
Participaram da solenidade o prefeito Carlinhos do Pelado, o vice-prefeito Amaral do Gelo, o presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, os vereadores Djahilson Américo e Beto Dantas, além de secretários municipais, representantes de instituições estaduais e membros da comunidade que lotaram o espaço cultural.
A obra resgata a trajetória de Orleir Cameli, reconhecido como um dos maiores empreendedores da região do Juruá e figura determinante no desenvolvimento econômico local. O livro também aborda sua caminhada política, que o levou ao governo do Acre, período marcado por obras estruturantes e forte presença junto à população.
Durante sua fala, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou o legado deixado por Orleir Cameli. Ele lembrou a visão progressista do ex-governador e a forma humanizada com que conduziu sua administração, enfatizando que sua atuação transformou o Acre e deixou marcas definitivas na história do estado.
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza Marcha das Mulheres Negras com manifesto contra a violência
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Associação de Mulheres Negras realizam Marcha nas ruas do centro da cidade
Prefeito Salatiel Magalhães reforça compromisso em Audiência Pública na comunidade Nova Cintra
Prefeitura executa serviços de tapa-buracos, limpeza de córregos e desobstrução de bueiros em Cruzeiro do Sul
POLÍTICA
Comitiva do Acre apresenta ao MCTI programas que revolucionam a vida de mães solo e atípicas e busca apoio federal para ampliar impacto
Comitiva do Acre apresenta ao MCTI projetos de apoio a mães solo e atípicas A ex-deputada federal e atual diretora...
Vereador André Kamai desmonta versão de Bocalom e denuncia conluio e milhões entregues à Ricco enquanto população sofre
Crise no Transporte:“Alguém ganhou muito dinheiro com esse contrato ilegal” – Foto: Paulo Murilo/ Whidy Melo Em tom duríssimo, o...
Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público fiscalizam Pronto-Socorro de Rio Branco em busca de possíveis irregularidades
Ação conjunta busca respostas e providências imediatas – Foto: Andréia Oliveira O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC),...
POLÍCIA
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
EDUCAÇÃO
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
