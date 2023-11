Maria Antônia celebra o retorno dos Transplantes de Córnea no Estado e presta homenagem às vítimas de tragédia aérea

Deputada Maria Antônia – Foto: Sérgio Vale

Aleac – Na sessão desta terça-feira, (31), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada Maria Antônia do partido Progressistas emocionou a todos a pedir um minuto de silêncio em memória das 12 vítimas do trágico acidente aéreo que ocorreu no último domingo (29), nas proximidades do aeroporto de Rio Branco.

A parlamentar expressou suas condolências e destacou a solidariedade de toda a região do Amazonas, incluindo o Acre, com os familiares das vítimas. “Neste momento de dor peço a benção divina para confortar o coração de todos que foram afetados por essa terrível tragédia”, disse.

Em contrapartida, Maria Antônia também trouxe uma notícia positiva para a saúde do estado. Ela comemorou o retorno dos transplantes de córnea, um serviço essencial de saúde que estava ausente no Estado. Ela enfatizou que dezenas de pessoas já foram beneficiadas com os transplantes e que muitas outras estão na fila aguardando a oportunidade de uma vida mais digna e favorável.

“Sabemos da importância desse serviço de saúde, que oferece esperança e qualidade de vida para aqueles que enfrentam problemas de visão. Estou muito feliz e grata ao governo do Estado por essa notícia”, disse.