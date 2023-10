Maria Antônia agradece por ter recebido o título de Cidadã Cruzeirense no 119º do aniversário de Cruzeiro do Sul

Foto: Reprodução gov.trabalhoeprevidencia / Agência Brasil

O Acre superou a marca de 4 mil empregos com carteira assinada criados em 2023. O estado fechou o mês de agosto com um saldo positivo de 448 vagas formais, resultado de 4.406 admissões e 3.958 rescisões. Desde o início do ano, o saldo de empregos formais no Acre totaliza 4.151 vagas com carteira assinada.

Os dados estão no Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado nesta segunda-feira (1/10) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Levando em conta as sete unidades federativas da região Norte, foram 17.852 vagas criadas em agosto.

O Acre apresentou variação positiva nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados pelo Novo Caged em agosto. O destaque principal foi o setor de Serviços, com 207 vagas, seguido por Comércio (100), Indústria (69), Construção (46) e Agropecuária (26).

Os cinco municípios com melhor saldo no estado em agosto foram a capital Rio Branco (327 vagas), Tarauacá (84), Epitaciolândia (35), Senador Guiomard (35) e Capixaba (21).

Nacional – O mês de agosto terminou com 220.844 novas vagas de emprego com carteira assinada em todo o país. No acumulado do ano, o Brasil tem um saldo de 1,38 milhão de vagas.

O estoque de empregos formais no país chegou a 43,8 milhões de postos no mês, uma variação de 0,51% em relação ao mês anterior e o maior valor já registrado na série histórica levando em conta tanto o período do Caged (junho de 2002 a 2019) quanto do Novo Caged (a partir de 2020).

Segundo o ministro Luiz Marinho, “a expectativa é de crescimento e que até o fim do ano o país possa gerar cerca de 2 milhões de empregos formais”. O saldo do mês foi reflexo de 2.099.211 admissões contra 1.878.367 desligamentos. No ano, as admissões alcançaram 15.937.956 postos, sendo desligados 14.549.894 trabalhadores.

Setores – O setor de serviços foi o maior gerador de empregos em agosto, chegando a 114.439 postos gerados no mês e 771.130 vagas no ano. O setor do Comércio gerou em agosto 41.843 empregos, a indústria 31.086, a Construção 28.359 e a Agropecuária 5.126. No ano, a Construção Civil ficou em 2ª lugar (222.925 postos gerados), seguido da Indústria (187.573), Agropecuária (105.422) e Comércio (101.032).

100% Positivo – Entre os estados, todos tiveram variação positiva do emprego no mês, com destaque para São Paulo, que teve o melhor desempenho, gerando 65.462 postos no mês, seguido do Rio de Janeiro (18.992) e Pernambuco (15.566).

Salário – O cadastro também demonstra pequeno crescimento no salário de admissão e desligamento, que chegou a R$ 2.037,90 e R$ 2.121,90 em agosto, respectivamente. O saldo por sexo registra que foram 128.405 vagas geradas para homens e 92.439 para mulheres. A maior geração ocorreu na faixa etária de 18 a 24 anos (124.669) e em relação a raça ou cor, a maior parte das vagas geradas foram para pardos (130.917), brancos (56.099) e negros (20.738).