Maria Antônia agradece a população acreana pelos 10.485 votos, essa foi a maior votação de toda sua carreira

Durante a volta ao Poder Legislativo, a deputada estadual Maria Antônia (que estava afastada das funções de parlamentar por conta das eleições) retornou a Assembleia Legislativa do Estado do Acre onde aproveitou o momento para fazer o uso da tribuna e proferir seus profundos agradecimentos a toda a população do estado do Acre.

Maria Antônia destacou que no último domingo o povo lhe concedera mais um mandato e com uma expressiva votação, ocasião em que no ranking dos deputados estaduais mais votados, Maria Antônia ocupou a segunda posição o que totalizou 10.485 votos de confiança depositados nela.

Sem dúvidas é uma marca histórica, pois em nenhum momento de sua vida política, a parlamentar alcançou tamanha votação, a cada mandato sempre com novas conquistas, fruto de muito trabalho e dedicação tanto por parte da deputada bem como seu esposo Dêda Amorim diante do trabalho social de ambos desenvolvem há anos e que atende pessoas de todo o estado.

A parlamentar também fez um agradecimento de forma especial o prefeito do município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim e o vice-prefeito Pr. Nilson pelo apoio e dedicação a campanha de seu reeleição. Além desses, a deputada Maria Antônia estendeu seus agradecimento a toda a equipe que lhe apoiou, como: vereadores, amigos, familiares e demais apoiadores que se dedicaram e se empenharam nesse momento importante.

Por fim, a mesma parabenizou a todos os deputados estaduais, federais, senador e o governador que foram eleitos e reeleitos para exercerem seus mandatos no quadriênio de 2023/2026.