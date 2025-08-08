Maria Antônia agradece a Lula por investimentos no Acre, incluindo a ponte de Rodrigues Alves e o apoio à Colônia Souza Araújo

A deputada estadual Maria Antônia (PP) manifestou seu agradecimento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos importantes investimentos destinados ao Estado do Acre, destacando o compromisso do governo federal com o desenvolvimento regional e a inclusão social. Por motivo de saúde, a deputada Maria Antônia não pôde se fazer presente na agenda do presidente Lula.

Entre as ações de maior impacto, a parlamentar ressaltou a destinação de recursos para a tão aguardada construção da ponte de Rodrigues Alves, no Juruá, obra que representa um marco para a integração viária da região, facilitando o escoamento da produção, a mobilidade da população e o fortalecimento da economia local.

“Esses investimentos representam mais do que obras e serviços — são demonstrações de compromisso com a população acreana, especialmente com os que mais precisam. Agradeço ao presidente Lula por olhar com tanto carinho para o nosso estado”, afirmou Maria Antônia.

Maria Antônia também destacou o apoio do governo federal à Colônia de Acolhida Souza Araújo, instituição de referência no acolhimento e tratamento de pessoas atingidas pela hanseníase. Para a deputada, o apoio à entidade demonstra sensibilidade social e respeito à dignidade humana.

Desde o início de seu primeiro mandato, a deputada Maria Antônia tem sido uma grande aliada do MORHAN (Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase) e defensora incansável das vítimas da doença. Ela adotou a causa como bandeira política e social, lutando para que esse público recebesse a atenção que merece. Ao longo dos anos, apresentou diversos projetos de lei voltados para a inclusão, tratamento e valorização das pessoas acometidas pela hanseníase.

Por sua dedicação e atuação firme em defesa dessa causa, Maria Antônia foi carinhosamente reconhecida como a madrinha do MORHAN, tornando-se a principal voz dessa pauta no parlamento acreano. Sua atuação é marcada pelo compromisso humano e pela sensibilidade com as necessidades de quem mais precisa e o presidente Lula também é um grande apoiador desta causa.

A parlamentar reafirmou que seguirá atuando com firmeza na Assembleia Legislativa em defesa dos interesses do povo acreano e buscando, junto ao governo federal, novas parcerias que promovam inclusão, progresso e qualidade de vida para todos.