Marco na luta pela tolerância! Lei da deputada Michelle Melo é sancionada e fortalece o combate à intolerância religiosa

Nesta sexta-feira (28), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou de uma reunião em Rio Branco com a presidente do DERACRE, Sula Ximendes, que tem sido uma grande parceira do município. Durante o encontro, foi firmada uma parceria para o início, nas próximas semanas, de uma operação de recuperação de vias públicas, incluindo tapa-buracos e recapeamento.

A iniciativa chega em um momento estratégico, já que o aniversário de Assis Brasil, comemorado em 14 de maio, se aproxima. A ação contará com o apoio do governador Gladson Camelí, que, por meio do DERACRE, contribuirá para a melhoria da infraestrutura viária do município.

“Estamos em Rio Branco buscando recursos e parcerias para melhorar a vida dos moradores de Assis Brasil. Com o apoio do governo do estado e da presidente do DERACRE, vamos iniciar essa operação, que garantirá mais qualidade de vida e melhores condições de mobilidade para nossa população”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A gestão municipal segue comprometida em trazer investimentos e melhorias para Assis Brasil, garantindo mais desenvolvimento e bem-estar para todos.