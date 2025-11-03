Márcio Alecio reforça apoio à agricultura familiar com entrega de Autorização de Uso à Coopercafé em Mâncio Lima

Incra fortalece produção e cooperativismo no Juruá com entrega de Autorização de Uso à Coopercafé, em Mancio Lima.

O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participou da reunião mensal da Coopercafé, em Mâncio Lima, onde formalizou a entrega da Autorização de Uso do Complexo Industrial Café do Juruá. O documento garante mais segurança jurídica para a continuidade das atividades do empreendimento, fortalecendo a produção e o cooperativismo na região.

Márcio Alecio destacou que a regularização fundiária, tanto rural quanto urbana, é uma das prioridades definidas pelo presidente Lula para o Incra. Segundo ele, avançar nesse processo significa garantir estabilidade às famílias produtoras, ampliar a capacidade produtiva e fomentar o desenvolvimento sustentável no campo.

Durante o encontro, o superintendente parabenizou o presidente da Coopercafé, Jonas Lima, e todos os cooperados pelo avanço da produção de café no Juruá, que já se consolida como uma das cadeias produtivas mais promissoras do Acre. Ele também agradeceu o apoio do ex-senador e ex-governador Jorge Viana, reconhecido por incentivar o fortalecimento da agricultura familiar e a expansão do café na região.

A área onde funciona o complexo industrial está localizada na Gleba São Pedro, em Mâncio Lima, território onde o Incra intensifica ações de titulação e regularização de ocupações. O objetivo é gerar mais oportunidades, ampliar a renda das famílias rurais e promover melhores condições de vida para quem vive e produz no campo.

Jonas Lima ressaltou que a parceria com o Incra tem sido fundamental para o desenvolvimento da cooperativa e para o crescimento da produção de café, que ganha cada vez mais destaque no estado. Ele afirmou que o apoio institucional garante avanços concretos para a agricultura familiar.

Márcio Alecio reforçou que o Incra segue empenhado em assegurar regularidade, estímulo produtivo e desenvolvimento sustentável. Para ele, o café do Juruá é um exemplo de atividade que transforma realidades, gera renda e fortalece o cooperativismo na região. A iniciativa integra as ações do Governo Federal voltadas para a reforma agrária, regularização fundiária e fortalecimento da produção familiar no Acre.