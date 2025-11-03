Tudo sobre Política
Márcio Alecio reforça apoio à agricultura familiar com entrega de Autorização de Uso à Coopercafé em Mâncio Lima
Tudo sobre Política
Incra fortalece produção e cooperativismo no Juruá com entrega de Autorização de Uso à Coopercafé, em Mancio Lima.
O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participou da reunião mensal da Coopercafé, em Mâncio Lima, onde formalizou a entrega da Autorização de Uso do Complexo Industrial Café do Juruá. O documento garante mais segurança jurídica para a continuidade das atividades do empreendimento, fortalecendo a produção e o cooperativismo na região.
Márcio Alecio destacou que a regularização fundiária, tanto rural quanto urbana, é uma das prioridades definidas pelo presidente Lula para o Incra. Segundo ele, avançar nesse processo significa garantir estabilidade às famílias produtoras, ampliar a capacidade produtiva e fomentar o desenvolvimento sustentável no campo.
Durante o encontro, o superintendente parabenizou o presidente da Coopercafé, Jonas Lima, e todos os cooperados pelo avanço da produção de café no Juruá, que já se consolida como uma das cadeias produtivas mais promissoras do Acre. Ele também agradeceu o apoio do ex-senador e ex-governador Jorge Viana, reconhecido por incentivar o fortalecimento da agricultura familiar e a expansão do café na região.
A área onde funciona o complexo industrial está localizada na Gleba São Pedro, em Mâncio Lima, território onde o Incra intensifica ações de titulação e regularização de ocupações. O objetivo é gerar mais oportunidades, ampliar a renda das famílias rurais e promover melhores condições de vida para quem vive e produz no campo.
Jonas Lima ressaltou que a parceria com o Incra tem sido fundamental para o desenvolvimento da cooperativa e para o crescimento da produção de café, que ganha cada vez mais destaque no estado. Ele afirmou que o apoio institucional garante avanços concretos para a agricultura familiar.
Márcio Alecio reforçou que o Incra segue empenhado em assegurar regularidade, estímulo produtivo e desenvolvimento sustentável. Para ele, o café do Juruá é um exemplo de atividade que transforma realidades, gera renda e fortalece o cooperativismo na região. A iniciativa integra as ações do Governo Federal voltadas para a reforma agrária, regularização fundiária e fortalecimento da produção familiar no Acre.
Tudo sobre Política
Tribunal Regional do Trabalho retoma atendimento presencial no Fórum Trabalhista de Rio Branco
Reforma no prédio foi concluída e atendimento ao público volta ao normal – Foto: Assessoria/ TRT-14
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) retoma as atividades presenciais no prédio do Fórum Trabalhista de Rio Branco (AC). A reabertura ocorre após a conclusão das obras de revitalização e reforço estrutural realizadas no local.
Durante o período de reforma, o atendimento ao público e o funcionamento das unidades judiciais da capital acreana estavam suspensos presencialmente, conforme previsto na Portaria GP 834/2025. Com o encerramento dos serviços no prazo estipulado, a Presidência do TRT-14 autorizou o retorno integral das atividades no formato presencial.
As intervenções incluíram a substituição do revestimento das fachadas, reforços em pilares e vigas, manutenção da cobertura, impermeabilização e nova pintura interna do edifício. As melhorias visam garantir mais segurança e conforto para servidores, magistrados, advogados e cidadãos que utilizam os serviços da Justiça do Trabalho no Acre.
O presidente do TRT da 14ª Região (RO/AC), desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, destacou o compromisso da Justiça do Trabalho com a qualidade do atendimento à população. “A retomada das atividades presenciais representa um importante passo para a continuidade da prestação jurisdicional com qualidade e segurança. As melhorias realizadas refletem o compromisso da Justiça do Trabalho com a valorização das pessoas e com a eficiência dos serviços prestados à sociedade”, destacou o presidente.
As Varas do Trabalho e demais unidades que funcionam no Fórum Regional de Rio Branco já estão aptas a receber o público normalmente, dentro do horário habitual de atendimento, 7h30 às 14h30.
Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, o público pode entrar em contato com o Fórum Trabalhista de Rio Branco por meio dos canais oficiais do TRT-14, por telefone (68) 3211-5616 ou balcão virtual – Portal.trt14.
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
Tribunal Regional do Trabalho retoma atendimento presencial no Fórum Trabalhista de Rio Branco
Tribunal Regional do Trabalho inicia capacitação da polícia judicial para reforçar a segurança na Justiça do Trabalho
Governo Gladson Cameli deixa Escola Nossa Senhora da Esperança abandonada e alunos chegam a três semanas sem aulas no ramal Toco Preto
Prefeito Bocalom libera diárias com referência internacional para a COP30, mesmo com evento sendo realizado no Brasil
POLÍTICA
Prefeito Bocalom libera diárias com referência internacional para a COP30, mesmo com evento sendo realizado no Brasil
Prefeitura de Rio Branco estabelece diárias em referência internacional para participação na COP30 – Foto: Facebook Tião Bocalom A decisão...
Após intervenção do vereador André Kamai, boxes são reabertos e permissionários do Shopping Aquiri garantem acordo
Kamai reage à coação de trabalhadores no Shopping Aquiri e garante renegociação de dívidas – Foto: Paulo Murilo O vereador...
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, anuncia grande Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural em Marechal Thaumaturgo e Porto Walter
O Acre se prepara para mais uma importante ação de cidadania voltada às comunidades rurais e ribeirinhas. O superintendente do...
POLÍCIA
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
EDUCAÇÃO
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas
Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick
-
Política Destaque7 dias atrás
Governo Gladson Cameli afronta a Constituição e impede senador Alan Rick de entrar no ISE — mais um capítulo do autoritarismo no Acre
-
Política Destaque6 dias atrás
Educação à deriva: Alunos do Colégio Acreano enfrentam merenda sem proteína e abandono total no governo mais desastroso da história do Acre
-
Polícia20 horas atrás
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar