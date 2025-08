Márcio Alecio destaca apoio do Incra ao I Congresso Estadual do Movimento de Mulheres Camponesas no Acre

Em um movimento que pode redesenhar alianças e fortalecer grupos tradicionais no Acre, as famílias do vereador de Brasileia, Zemar Gerônimo (PL), e da deputada estadual Maria Antônia (PP), juntamente com o ex-prefeito de Rodrigues Alves Dêda Amorim e a ex-vereadora de Brasileia Blandina, oficializaram um acordo político visando as eleições de 2026.

O encontro para selar a parceria ocorreu na residência do casal Maria Antônia e Dêda, em Rio Branco, reunindo lideranças que já compartilham vínculos familiares: a filha de Zemar e Blandina é casada com Ronaldo, irmão da deputada Maria Antônia.

Um desejo antigo concretizado

Segundo os envolvidos, a união sempre foi um sonho das famílias, mas em eleições anteriores não foi possível consolidar o apoio mútuo devido a candidaturas simultâneas de Zemar ou Blandina. Com ambos fora da disputa em 2026, a convergência política se tornou viável.

“É uma satisfação muito grande poder consolidar esse compromisso de família e de projeto político. Estamos felizes e honrados com essa união”, declarou Maria Antônia.

Impacto no cenário político

O acordo pode ter desdobramentos significativos no cenário político do Acre. A junção de forças entre lideranças do Vale do Acre e do Juruá amplia a base eleitoral da deputada Maria Antônia e fortalece o grupo liderado por Dêda Amorim, que mantém forte influência em Rodrigues Alves e região.

Já em Brasileia, a aliança pode alterar o equilíbrio de forças para a disputa da Assembleia Legislativa e para articulações municipais futuras, criando um bloco político mais robusto e competitivo frente a outros grupos locais.

Com essa movimentação, fica evidente que o pleito de 2026 começa a ser desenhado com antecedência, e a aproximação de famílias tradicionais tende a acirrar o cenário político nos dois extremos do estado.