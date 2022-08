Mara Rocha reafirma compromisso com a geração de emprego e renda: “criaremos as condições necessárias”

Os candidatos ao governo do Acre pela Federação Brasil da Esperança Acre (PT, PCdoB e PV), Jorge Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT) participaram nesta quinta-feira, 18, de um encontro com empresários e membros da diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac).

O ex-governador Jorge Viana e o ex-prefeito Marcus Alexandre foram recebidos pelo presidente da Fieac, João Paulo de Assis Pereira, e firmaram compromisso de promover políticas de incentivo às atividades econômicas do Acre. “Eu acredito que o cenário é promissor e será possível fazer uma grande expansão”, afirmou Viana.

Para ele, as prioridades devem envolver ação de apoio à agricultura familiar, a expansão do agronegócio sustentável e a implantação de um programa robusto de apoio à indústria, comércio e serviços. Os três setores produtivos que geram vagas de emprego e fonte de renda para as famílias.

O candidato a governador, Jorge Viana, ainda pontuou que atualmente existem mais de 300 mil pessoas desempregadas ou na informalidade em todo o Estado o que aumenta a responsabilidade dos governantes.

Além do presidente João Paulo de Assis Pereira, membros da Diretoria da Fieac, ainda estiveram participaram representantes de 12 sindicatos, são eles: Sindusmad, Sincon, Sindigraf, Sindicer, Sindmineral, Sindsorvetes, Sindicarnes, Sindpan, Sincepav, Sinduscon, Sinear e Sindimóveis.