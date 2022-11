Mara Rocha pede ao Ministério da Defesa, informações sobre o relatório que pode apontar possíveis fraudes nas eleições

Nesta segunda-feira (07/11), a Deputada Federal Mara Rocha apresentou o Requerimento de Informações nº 702/2022, dirigido ao Ministro da Defesa pedindo informações sobre o relatório feito pelo Ministério da Defesa que poderá apontar possíveis irregularidades nas eleições de 2022.

No documento, Mara cita denúncias apresentadas pelo Sr. Fernando Cerimedo, do Canal Argentino “La Derecha Diário”, sobre as suspeitas de fraudes nas eleições presidenciais do Brasil, em 2022.

O documento elenca algumas questões ao Ministério, sobre possibilidade de auditorias das urnas, sobre as urnas com a totalidade dos votos para um único candidato e sobre possíveis bugs no sistema. Segundo Mara Rocha, as eleições já ocorreram com inúmeras anormalidades e erros grosseiros por parte dos Institutos de Pesquisa e terminaram com questionamentos que precisam ser respondidos.

“Acredito na legitimidade das instituições, mas, as denúncias trazidas pelo Senhor Fernando Cerimedo, no canal “La Derecha Diário”, da Argentina, criam uma atmosfera de desconfiança sobre se a vontade real e inequívoca dos eleitores foi respeitada. É certo que, se existir suspeitas sobre uma única urna, elas irão recair sobre todo o sistema eleitoral.”, afirmou a deputada.

A parlamentar destacou o papel das Forças Armadas como fiscais dos pleitos eleitorais, tendo acompanhando, com bastante cuidado, o encaminhamento do primeiro turno das eleições de 2022. o que qualifica o Ministério da Defesa a ajudar a dirimir as dúvidas e analisar as denúncias apresentadas dando uma resposta aos brasileiros.

“O que precisamos ter em mente é que, independentemente de qualquer outra consideração ou preferência política, a preservação das instituições democráticas exige respostas completas e convincentes. É o que a população brasileira espera”, esclareceu Mara Rocha.

O Ministério da Defesa, por sua vez, anunciou ainda na segunda-feira, que apresentará ao TSE um relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação, realizado por técnicos militares das Forças Armadas, na próxima quarta-feira (09/11).

