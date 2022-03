Mara Rocha participa de apresentação do projeto da ponte que liga Epitaciolândia a Brasileia fruto de emenda de sua autoria

Com a galeria da Assembleia Legislativa lotada, a sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira (29), foi marcada por mais um dia de muitos protestos de diversas categorias de servidores públicos do Acre.

Na tribuna da casa, o líder do governo Pedro Longo (sem partido) foi o único a ter coragem de defender a proposta de aumento de 5,42% proposta pelo governo, sendo linear a todas as categorias. Com maioria do plenário formado por servidores da educação, saúde e segurança, o deputado fez a defesa dos percentuais e disse que o governo tem se esforçado para valorizar as categorias.

Não bastou Pedro Longo iniciar seu discurso, para as vaias no plenário demonstrar a insatisfação dos servidores com a postura do Palácio Rio Branco. Aos gritos de ‘vai na balsa’, foi quase impossível ouvir o que o deputado estava falando na tribuna da casa.

Os sindicalistas estão mantendo os trabalhadores mobilizados, pois qualquer hora daqui para sexta-feira, o governo poder colocar em pauta a proposta vinda do Palácio Rio Branco em votação.