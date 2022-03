Mara Rocha destina R$ 600 mil para casas de recuperação que atenderão mulheres em situação de drogadição

O ex-prefeito Dêda Amorim recebeu nesta terça-feira (15) o representante do Governo na região do Alto Acre, Joelso Pontes e o presidente da Câmara de Vereadores do Município de Epitaciolândia, Diogino Guimarães que estiveram em Rio Branco.

O encontro aconteceu na sede do Escritório Político do Casal Dêda e da deputada Maria Antônia, onde na oportunidade discutiram sobre a política local e os desdobramentos em sua totalidade, como os andamentos estão acontecendo em cada região, haja vista que, Dêda e a deputada Maria Antônia recentemente visitaram vários municípios do Acre na região do vale do Juruá.

Na oportunidade, o ex-prefeito Dêda agradeceu a visita de Joelso e do vereador Diogino pela visita, onde destacou que o diálogo é sempre o melhor caminho para fazer as coisas acontecer. “Para mim sempre vai ser uma gratificação e uma felicidade muito grande receber essas duas pessoas que sabem como fazer a boa política sem precisar usar aquelas manobras corriqueiras que ultimamente nós temos visto no nosso Estado. Desde já quero dizer que tanto o Joelso como o Diogino sempre serão bem vindos e espero mais visitas deles”, destacou Dêda.

E Veja Também no 3 de Julho – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, SINTEAC vem a público, REPUDIAR a fala nojenta e desrespeitosa da senhora Márcia Bittar, pré-candidata a senadora da república. Na ocasião, a mesma em um canal de televisão em Cruzeiro do Sul, afirma que: “Os professores em sala de aula ensinavam aos filhos fazerem sexo com os pais”.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.