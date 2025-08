Mara Rocha conta história de sua origem, ligada a Xapuri, Sena Madureira e à tradicional parteira da família

“Sou acreana do pé rachado”: Ex-deputada Mara Rocha relembra nascimento e raízes no Acre

A ex-deputada federal Mara Rocha relembrou, em depoimento em vídeo no seu Instagram, suas origens e o orgulho de ser acreana. Nascida em Rio Branco, ela carrega em sua história as raízes do pai em Xapuri e da mãe em Sena Madureira, duas cidades que, segundo ela, marcaram sua identidade.

“Quando me perguntam se sou acreana, respondo com o coração cheio de orgulho: sim, sou! Sou acreana do pé rachado”, declarou Mara.

A ex-parlamentar revelou ainda uma curiosidade sobre seu nascimento: ela não veio ao mundo em maternidade, mas na casa da bisavó, dona Valduíza, conhecida parteira do segundo distrito de Rio Branco. A residência ficava na Travessa Mirim, no bairro Aviário, local que hoje abriga a Escolinha ABC.

O relato da mãe

A mãe de Mara também relembrou o episódio marcante:

“A Mara nasceu na casa da minha avó, a Valduíza. Ela era parteira antiga, fez o parto de muita gente do 15 e do Triângulo. O sonho da minha avó era fazer o parto de um bisneto. Quando comecei a sentir cólica, fui para lá e não deu tempo de ir para a maternidade. A Mara nasceu na cama da minha avó”, contou.

Orgulho acreano

Para Mara Rocha, a história não é apenas pessoal, mas representa o sentimento de muitos moradores do estado:

“Essa história não é só minha. É a história de muitos acreanos que carregam no peito o amor por essa terra tão forte, tão nossa. Sou filha do Acre, amo nossa terra e quero o melhor para o nosso Estado”, concluiu.

