Mara Rocha anuncia emenda de R$ 240 mil, para construção de Ponto para Taxistas, na Vila do V, em Porto Acre

A Deputada Federal Mara Rocha anunciou o pagamento de sua emenda, no valor de R$ 240 mil, para a construção de Praça e Ponto de Apoio para os taxistas na Vila do V, em Porto Acre.

A emenda foi direcionada após visita da parlamentar à Vila do V. Lá, taxistas e moradores pediram apoio para melhorar as condições dos profissionais, e dos passageiros, com a construção de um ponto de apoio que ofereça conforto e segurança para todos.

Segundo projeto apresentado pela Prefeitura, a obra contemplará um espaço de vivência público com paisagismo feito através de floreiras e gramado, lixeiras iluminação bancos e quiosques, pavimentação em bloco de concreto e um quiosque..

“Estou feliz em conseguir o pagamento de mais uma emenda que beneficia a população do interior do município de Porto Acre. Fiz esse compromisso com os taxistas da Vila do V e me sinto realizada por estar cumprindo ele”, afirmou a Parlamentar.

“Precisamos apostar no desenvolvimento de nossos municípios, apoiando obras que tragam mais desenvolvimento, mas que também tragam maior conforto e bem estar à população. Isso, também, é cidadania”, finalizou Mara Rocha