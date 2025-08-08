Tudo sobre Política
Mais de R$ 5 milhões em emendas do senador Alan Rick impulsionam a produção rural em Senador Guiomard
Na manhã de sexta-feira, 8, a Secretaria Municipal de Agricultura de Senador Guiomard foi palco da entrega de um trator de pneus e do lançamento das inscrições para que produtores rurais recebam calcário – insumo fundamental para corrigir a acidez do solo e aumentar a produtividade. Os investimentos, viabilizados por emendas parlamentares do senador Alan Rick, somam R$ 600 mil: R$ 300 mil para a compra do trator e outros R$ 300 mil para o calcário, que será distribuído gratuitamente aos agricultores familiares.
O trator atenderá diversas frentes de trabalho, como gradagem, nivelamento para plantio, pulverização e roçagem, beneficiando culturas como milho, melancia, café, hortaliças, amendoim, leite e fruticultura.
A presidente da Associação de Produtores Nova Conquista, Régia Araújo, comemorou as entregas.
“Minha terra é muito ácida e o calcário vai ser de extrema utilidade. Cada hora de trator também pesa muito no bolso do pequeno. Agora vamos ter condições de produzir mais e melhor, com diversidade, do café à melancia, das verduras às frutas. Estou muito grata ao senador, à prefeita por terem esse olhar”, destacou.
“Com equipamentos e insumos o agricultor produz mais, com mais agilidade, qualidade e dignidade. E essa é apenas uma parte do nosso trabalho por Senador Guiomard”, disse o senador Alan Rick.
Além do montante destinado para a agricultura, o parlamentar também destacou o envio de recursos para investimentos em outras áreas. “Ao longo dos mandatos, já destinei R$ 24 milhões que contemplam ações aqui em Senador Guiomard. Posso citar aqui rapidamente, os R$ 2 milhões para realizarmos mutirões de atendimento de pessoas com autismo, R$ 1,7 milhão para custeio da prefeitura, R$ 3 milhões para aquisição de outros equipamentos, caminhões e um ônibus executivo. Já me comprometi com o envio de R$ 8 milhões para a construção de um centro de lazer e turismo no local onde funcionava o antigo clube Águas do Quinari, com restaurante, piscina, quiosques e áreas de convivência. São muitos investimentos”, pontuou.
O senador também reconheceu a parceria da prefeita Rosana, reforçando que a gestora trabalha com honestidade e competência, executando as emendas. “É isso que todo parlamentar deseja. Que os recursos enviados sejam aplicados e se tornem benefício real para o povo”.
“Nunca na história de Senador Guiomard o calcário havia sido entregue pela prefeitura. Essa é a primeira vez, e graças ao apoio do senador Alan Rick. É um pedido antigo dos pequenos produtores e que agora estamos atendendo. Estamos reforçando também o nosso maquinário. Queremos dignidade para quem vive e trabalha na zona rural, com terra mecanizada, ramais trafegáveis e os insumos necessários para produzir”, declarou.
O evento também contou com a presença do vice-prefeito Ney do Miltão; os vereadores de Senador Guiomard: Tammy Lima, Williene Jardim, Leiri do Mixico, Telma Queiroz, Sandro Cunha, Rafael Maia; o vereador de Rio Branco, Zé Lopes; a secretária municipal de Agricultura, Francisca Macedo; o secretário de Obras, Francisco Arino; o diretor comercial do Banco da Amazônia no Pará, Marivaldo Melo; a deputada federal Mara Rocha; e produtores rurais do município.
As inscrições para o recebimento do calcário já estão abertas na Secretaria Municipal de Agricultura.
Maria Antônia agradece a Lula por investimentos no Acre, incluindo a ponte de Rodrigues Alves e o apoio à Colônia Souza Araújo
A deputada estadual Maria Antônia (PP) manifestou seu agradecimento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos importantes investimentos destinados ao Estado do Acre, destacando o compromisso do governo federal com o desenvolvimento regional e a inclusão social. Por motivo de saúde, a deputada Maria Antônia não pôde se fazer presente na agenda do presidente Lula.
Entre as ações de maior impacto, a parlamentar ressaltou a destinação de recursos para a tão aguardada construção da ponte de Rodrigues Alves, no Juruá, obra que representa um marco para a integração viária da região, facilitando o escoamento da produção, a mobilidade da população e o fortalecimento da economia local.
“Esses investimentos representam mais do que obras e serviços — são demonstrações de compromisso com a população acreana, especialmente com os que mais precisam. Agradeço ao presidente Lula por olhar com tanto carinho para o nosso estado”, afirmou Maria Antônia.
Maria Antônia também destacou o apoio do governo federal à Colônia de Acolhida Souza Araújo, instituição de referência no acolhimento e tratamento de pessoas atingidas pela hanseníase. Para a deputada, o apoio à entidade demonstra sensibilidade social e respeito à dignidade humana.
Desde o início de seu primeiro mandato, a deputada Maria Antônia tem sido uma grande aliada do MORHAN (Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase) e defensora incansável das vítimas da doença. Ela adotou a causa como bandeira política e social, lutando para que esse público recebesse a atenção que merece. Ao longo dos anos, apresentou diversos projetos de lei voltados para a inclusão, tratamento e valorização das pessoas acometidas pela hanseníase.
Por sua dedicação e atuação firme em defesa dessa causa, Maria Antônia foi carinhosamente reconhecida como a madrinha do MORHAN, tornando-se a principal voz dessa pauta no parlamento acreano. Sua atuação é marcada pelo compromisso humano e pela sensibilidade com as necessidades de quem mais precisa e o presidente Lula também é um grande apoiador desta causa.
A parlamentar reafirmou que seguirá atuando com firmeza na Assembleia Legislativa em defesa dos interesses do povo acreano e buscando, junto ao governo federal, novas parcerias que promovam inclusão, progresso e qualidade de vida para todos.
