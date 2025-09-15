Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Mais de 600 pescadores de Cruzeiro do Sul recebem nova carteira de identidade com apoio do deputado Nicolau Júnior

15 de setembro de 2025

(Assessoria) – O início da semana foi marcado por uma conquista significativa para os pescadores de Cruzeiro do Sul. A pedido do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado Nicolau Júnior, em parceria com o vereador Zé Roberto, mais de 600 carteiras de identidade foram emitidas exclusivamente para a categoria, garantindo que nenhum trabalhador fique sem acesso ao seguro-defeso.

A medida atende a uma necessidade urgente, já que a nova carteira de identidade é obrigatória para a liberação do benefício que assegura renda às famílias durante o período de proibição da pesca. Para centenas de pescadores da região, o documento representa muito mais que uma formalidade burocrática: é a garantia de sustento, dignidade e segurança em um dos momentos mais delicados do ano para quem vive da atividade pesqueira.

A pescadora Maria Francisca de Oliveira Pinto, de 49 anos, destacou: “Sem essa iniciativa a gente não teria conseguido tirar a identidade em tempo. O Defeso depende desse documento, e é ele que garante o alimento e o cuidado da família. Foi uma vitória para todos nós.”

Outro exemplo é o do pescador Anilson de Almeida, de 60 anos, que vive da pesca há mais de 40 anos e conhece de perto as dificuldades da profissão. Ele lembrou que o seguro-defeso é a única renda garantida durante o período em que não se pode pescar. “Essa carteira era indispensável. Quando falta peixe no rio ou a gente adoece, é esse benefício que ajuda a sustentar a casa. Só temos a agradecer pelo apoio que recebemos.”

A ação contou ainda com o apoio do delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, que atendeu ao pedido e possibilitou a emissão dos documentos não apenas em Cruzeiro do Sul, mas também em Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

O presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, ressaltou que a medida é uma demonstração de compromisso com a categoria: “Os pescadores representam uma das classes mais importantes do nosso estado, gente que luta todos os dias para sustentar suas famílias. Garantir esse direito é garantir dignidade para milhares de pessoas que dependem do Defeso. Meu compromisso é sempre estar ao lado do nosso povo.”

Também representante da classe, o vereador Zé Roberto destacou que a união de esforços foi decisiva: “A parceria entre o nosso mandato, o deputado Nicolau Júnior, o sindicato e a colônia de pescadores foi fundamental para alcançar esse resultado. Essa união mostra que, quando caminhamos juntos, conseguimos transformar de verdade a vida dos trabalhadores que mais precisam.”

Com a entrega das novas identidades, os pescadores da região têm agora a tranquilidade de seguir amparados pelo seguro-defeso e de contar com o respaldo do poder público. A iniciativa mostra que a política, quando voltada para o bem coletivo, é capaz de transformar diretamente a vida das pessoas.

I Semana Cultural Andina é sucesso de vendas e público em Rio Branco; Gonzaga promete evento ainda maior em 2026

1 hora atrás

15 de setembro de 2025

(Assessoria) – A I Semana Cultural Andina realizada no Lago do Amor, em Rio Branco, durante os dias 12 a 14 de setembro, foi marcada pelo sucesso de vendas e público. A programação reuniu expositores da Bolívia, Peru e Acre e contou com apresentações musicais, comidas típicas e exposições de artesanato, destacando a diversidade cultural da tríplice fronteira.

O evento foi realizado graças a um projeto de lei do deputado estadual Luiz Gonzaga, primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O evento foi organizado pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), com apoio dos Consulados do Peru e da Bolívia, Aleac e diversas secretarias estaduais.

Ao sugerir a realização da Semana Cultural Andina, Gonzaga destacou a importância da integração cultura e comercial entre Acre, Peru e Bolívia para incentivar a economia local.

“Fico feliz com o sucesso da I Semana Cultural Andina, pois vejo essa programação como uma forma de reforçarmos ainda mais nossas parcerias comerciais e culturais com os povos andinos, principalmente das fronteiras com o Acre. Precisamos nos integrar com os países vizinhos para que isso possa fortalecer ainda mais a nossa economia, turismo e cultura”, disse o parlamentar.

Gonzaga afirmou que, apesar do sucesso da primeira edição, a Semana Cultura Andina do próximo ano contará com um número maior de expositores e um espaço ainda maior. O parlamentar agradeceu ao governador Gladson Cameli por incentivar a realização da feira.

“A nossa ideia era começar e foi um sucesso. Agora vamos trabalhar para que no próximo ano façamos uma feira ainda maior. Quero agradecer ao governador Gladson Cameli e secretários por acreditarem nesse projeto e aos governos peruano e boliviano pela parceria”, finalizou o deputado.

O cônsul-geral do Peru em Rio Branco, Pedro Alberto Rubín, participou do evento e destacou a importância da integração do Acre com Ucayali e Madre de Dios para que os três estados atuem de maneira conjunta.

“A cultura de vocês é muito diferente da nossa. Os peruanos podem oferecer produtos que vocês não têm, além do turismo e outros aspectos sociais. Queremos também intercâmbio entre estudantes, por exemplo, para que conheçam a nossa realidade, pois eu acredito que com o sul peruano há uma boa projeção para o futuro, para melhorar, obviamente, o nível de vida das populações”, disse o cônsul-geral.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo do Estado, Marcelo Messias, afirmou que a Semana Cultura Andina serviu para estreitar os laços com os países vizinhos.

“Os nossos vizinhos são extremamente importantes para essa relação que o Acre mantém com a Bolívia e o Peru. Essa feira vem justamente fortalecer esse convívio, já que o Acre sempre é convidado a participar de eventos nesses países. Nada mais justo que agora sejamos nós a recepcionar os nossos hermanos aqui”, afirmou.

