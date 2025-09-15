Tudo sobre Política
Mais de 600 pescadores de Cruzeiro do Sul recebem nova carteira de identidade com apoio do deputado Nicolau Júnior
(Assessoria) – O início da semana foi marcado por uma conquista significativa para os pescadores de Cruzeiro do Sul. A pedido do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado Nicolau Júnior, em parceria com o vereador Zé Roberto, mais de 600 carteiras de identidade foram emitidas exclusivamente para a categoria, garantindo que nenhum trabalhador fique sem acesso ao seguro-defeso.
A medida atende a uma necessidade urgente, já que a nova carteira de identidade é obrigatória para a liberação do benefício que assegura renda às famílias durante o período de proibição da pesca. Para centenas de pescadores da região, o documento representa muito mais que uma formalidade burocrática: é a garantia de sustento, dignidade e segurança em um dos momentos mais delicados do ano para quem vive da atividade pesqueira.
A pescadora Maria Francisca de Oliveira Pinto, de 49 anos, destacou: “Sem essa iniciativa a gente não teria conseguido tirar a identidade em tempo. O Defeso depende desse documento, e é ele que garante o alimento e o cuidado da família. Foi uma vitória para todos nós.”
Outro exemplo é o do pescador Anilson de Almeida, de 60 anos, que vive da pesca há mais de 40 anos e conhece de perto as dificuldades da profissão. Ele lembrou que o seguro-defeso é a única renda garantida durante o período em que não se pode pescar. “Essa carteira era indispensável. Quando falta peixe no rio ou a gente adoece, é esse benefício que ajuda a sustentar a casa. Só temos a agradecer pelo apoio que recebemos.”
A ação contou ainda com o apoio do delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, que atendeu ao pedido e possibilitou a emissão dos documentos não apenas em Cruzeiro do Sul, mas também em Mâncio Lima e Rodrigues Alves.
O presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, ressaltou que a medida é uma demonstração de compromisso com a categoria: “Os pescadores representam uma das classes mais importantes do nosso estado, gente que luta todos os dias para sustentar suas famílias. Garantir esse direito é garantir dignidade para milhares de pessoas que dependem do Defeso. Meu compromisso é sempre estar ao lado do nosso povo.”
Também representante da classe, o vereador Zé Roberto destacou que a união de esforços foi decisiva: “A parceria entre o nosso mandato, o deputado Nicolau Júnior, o sindicato e a colônia de pescadores foi fundamental para alcançar esse resultado. Essa união mostra que, quando caminhamos juntos, conseguimos transformar de verdade a vida dos trabalhadores que mais precisam.”
Com a entrega das novas identidades, os pescadores da região têm agora a tranquilidade de seguir amparados pelo seguro-defeso e de contar com o respaldo do poder público. A iniciativa mostra que a política, quando voltada para o bem coletivo, é capaz de transformar diretamente a vida das pessoas.
I Semana Cultural Andina é sucesso de vendas e público em Rio Branco; Gonzaga promete evento ainda maior em 2026
(Assessoria) – A I Semana Cultural Andina realizada no Lago do Amor, em Rio Branco, durante os dias 12 a 14 de setembro, foi marcada pelo sucesso de vendas e público. A programação reuniu expositores da Bolívia, Peru e Acre e contou com apresentações musicais, comidas típicas e exposições de artesanato, destacando a diversidade cultural da tríplice fronteira.
O evento foi realizado graças a um projeto de lei do deputado estadual Luiz Gonzaga, primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O evento foi organizado pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), com apoio dos Consulados do Peru e da Bolívia, Aleac e diversas secretarias estaduais.
Ao sugerir a realização da Semana Cultural Andina, Gonzaga destacou a importância da integração cultura e comercial entre Acre, Peru e Bolívia para incentivar a economia local.
“Fico feliz com o sucesso da I Semana Cultural Andina, pois vejo essa programação como uma forma de reforçarmos ainda mais nossas parcerias comerciais e culturais com os povos andinos, principalmente das fronteiras com o Acre. Precisamos nos integrar com os países vizinhos para que isso possa fortalecer ainda mais a nossa economia, turismo e cultura”, disse o parlamentar.
Gonzaga afirmou que, apesar do sucesso da primeira edição, a Semana Cultura Andina do próximo ano contará com um número maior de expositores e um espaço ainda maior. O parlamentar agradeceu ao governador Gladson Cameli por incentivar a realização da feira.
“A nossa ideia era começar e foi um sucesso. Agora vamos trabalhar para que no próximo ano façamos uma feira ainda maior. Quero agradecer ao governador Gladson Cameli e secretários por acreditarem nesse projeto e aos governos peruano e boliviano pela parceria”, finalizou o deputado.
O cônsul-geral do Peru em Rio Branco, Pedro Alberto Rubín, participou do evento e destacou a importância da integração do Acre com Ucayali e Madre de Dios para que os três estados atuem de maneira conjunta.
“A cultura de vocês é muito diferente da nossa. Os peruanos podem oferecer produtos que vocês não têm, além do turismo e outros aspectos sociais. Queremos também intercâmbio entre estudantes, por exemplo, para que conheçam a nossa realidade, pois eu acredito que com o sul peruano há uma boa projeção para o futuro, para melhorar, obviamente, o nível de vida das populações”, disse o cônsul-geral.
O secretário de Turismo e Empreendedorismo do Estado, Marcelo Messias, afirmou que a Semana Cultura Andina serviu para estreitar os laços com os países vizinhos.
“Os nossos vizinhos são extremamente importantes para essa relação que o Acre mantém com a Bolívia e o Peru. Essa feira vem justamente fortalecer esse convívio, já que o Acre sempre é convidado a participar de eventos nesses países. Nada mais justo que agora sejamos nós a recepcionar os nossos hermanos aqui”, afirmou.
Prefeito Zequinha Lima vai inaugurar Terminal Rodoviário no aniversário de Cruzeiro do Sul
Governo do Brasil lança sistema inédito de monitoramento diário de toda a cobertura de terra da Amazônia
Filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, é escolhido para representar o Brasil no Oscar
