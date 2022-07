Mais de 3 mil pessoas participaram da Cavalga em comemoração aos 30 anos do município de Rodrigues Alves

A Convenção partidária que oficializa a chapa majoritária do senador licenciado Sérgio Petecão e Tota Filho foi realizada neste sábado (23),no ginásio do SESC e contou com a participação de uma grande militância e apoiadores que ocuparam não só o ginásio como também a área externa devido o grande número de pessoas presentes no evento.

Além dos candidatos da chapa majoritária, estiveram presentes também a candidata ao senado pela coligação denominada de “Coligação Com a Força do Povo”, Vanda Milani, o prefeito da Capital Rio Branco Tião Bocalom e todos os candidatos que disputam vagas para deputados estaduais e federais.

A Coligação Com a Força do Povo é formada por quatro partidos políticos, sendo eles: Partido Social Democrático – PSD, Partido Republicano da Ordem Social – PROS, Avante e Partido Trabalhista Brasileiro – PTB. O objetivo, sem dúvidas, é alcançar a vitória, ocasião em que foram apresentados cada candidatos destas quatro siglas e mais algumas das propostas do Plano de Governo.

Em pronunciamento o candidato a governador do Acre, Petecão, falou do sentimento em ver que muitos abraçaram a sua candidatura. “Quero agradecer a cada um de vocês que deixaram seus lares, o município onde residem e vieram aqui para nós prestigiar, agradecer ainda mais pelo carinho de todos. Quero aqui pedir ajuda a cada um de vocês para que nós venhamos tirar esse governo corrupto do Poder. Me ajudem a a tirar o governo mais mentiroso do estado, finalizo dizendo a vocês, o meu sentimento é de gratidão e emoção”, concluiu Petecão.