“Lula é nosso Mandela, é nosso Mujica, ele está para além das fronteiras do Brasil”, diz deputado Edvaldo Magalhães

Assessoria – Os cerimonialistas foram homenageados durante sessão solene desta quinta-feira (03), realizada especialmente para comemorar o dia dos profissionais de eventos e cerimônias, que é celebrado dia 29 de outubro. A solenidade é fruto de um requerimento apresentado pelo deputado Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ace (Aleac).

A solenidade, que iniciou com apresentação dos músicos da banda da Polícia Militar, tenente Sandoval França, capitão Ramos e tenente Edmundo Negreiros, junto da servidora do poder legislativo Ivana Pacífico, foi conduzida pelo deputado estadual Jenilson Leite (PSB), que pontuou em seu discurso a importância do cerimonialista nos mais diversos tipos de eventos.

“As sessões solenes servem para homenagearmos aqueles que cumprem um papel de relevância em nosso Estado. O reconhecimento social desse trabalho tem um profundo significado e, hoje, vocês que são as pessoas que tocam os atos, ritos e formalidade da vida institucional e também na vida pessoal de muita gente, são os nossos escolhidos”, disse.

O chefe de cerimonial e coordenador de relações públicas da Aleac, Neto Barros, que há 20 anos ocupa essa função, falou do seu orgulho em exercer a função de cerimonialista no poder legislativo acreano.

“Hoje tenho a honra de falar na Tribuna e participar da mesa de honra, eu agradeço isso ao deputado Luiz Gonzaga, autor da propositura. Desenvolvemos um trabalho difícil, friso o trabalho do cerimonial social, que lida com as mais diversas situações. Tenho 35 anos de trabalho na Aleac e, destes, 20 são dedicados ao cerimonial público. Tudo que conquistei na minha vida foi através do microfone e da função que exerço, por isso sou muito grato”, afirmou.

A cerimonialista Lina Grasiela, representante do Comitê Nacional de Cerimonial Público e Protocolo na região norte, falou do orgulho que sente em ser cerimonialista e de coordenar o comitê.

“Muito me honra fazer parte desta instituição. Nossa profissão reconhecida não é, mas, existe no Brasil desde os remotos tempos de sua formação colonial. O cerimonialista tornou-se importante no contexto da formação de municípios, estados, instituições públicas e recentemente em empresas privadas, na federação brasileira. Estamos falando de uma profissão linda e importante, que merece ser respeitada”, frisou.

Já Milva Pereira, chefe do cerimonial do governo do Estado do Acre, falou sobre os seus 20 anos de atuação no Estado. “Completei 20 anos atuando nessa função linda que rege os ritos e pompas dos diversos eventos realizados no Estado. Desses 20 anos, 16 foram dedicados ao cerimonial público onde exerci praticamente 15 anos dentro da prefeitura de Rio Branco, e também em eventos sociais. Uma profissão linda, que infelizmente ainda não é regulamentada, mas temos fé que em breve seja”, enfatizou.

Em sua fala, Rubedna Braga, chefe do cerimonial da Prefeitura Municipal de Rio Branco, agradeceu ao deputado Luiz Gonzaga pela homenagem proposta. Ela também destacou a importância da profissão para o Estado.

“É uma satisfação enorme estar aqui, nesta Casa, na qual sou servidora há 41 anos. Voltar para ser homenageada como cerimonialista, para mim é uma honra. Tenho muito orgulho dessa profissão, o cerimonial é um trabalho que a gente exerce sempre por trás dos bastidores. É um trabalho que exige muita responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante.

O deputado Gehlen Diniz (PP), eleito deputado federal para a legislatura de 2023, parabenizou os cerimonialistas. “É uma honra participar dessa solenidade e parabenizo todos os cerimonialistas, em nome do Neto Barros, que se dedica com louvor em apresentar o poder legislativo aos visitantes. O trabalho que ele exerce vai além do rito proposto”.

O cerimonialista é o profissional responsável por organizar e conduzir um evento. Ele auxilia desde o planejamento e organização, até a verificação dos detalhes e condução do cronograma no dia do evento, para que os anfitriões possam cumprimentar seus convidados e aproveitar o momento com tranquilidade.

Também participaram da solenidade, as cerimonialistas Antoniete Buriti, do Instituto Federal do Acre (IFAC); Darcy Moraes, da Universidade Federal do Acre (Ufac); Alice Regina, do Ministério Público do Acre; Izabel Barros, do Sebrae; e cerimonialistas do Instituto Penitenciário do Acre, Tribunal de Justiça, Polícia Militar e Secretaria Estadual de Educação.