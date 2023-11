Luiz Gonzaga e Secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia Assurbanipal participam de Reunião Estratégica na FIEC

Assessoria – Nesta segunda-feira, dia 13, Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa, e o Secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal, participaram de uma significativa reunião na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). O encontro teve como foco a apresentação do ambicioso projeto de energia Verde Cearense, com destaque para o papel crucial do hidrogênio como combustível na busca por um futuro neutro em carbono.

Durante a reunião, o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, elucidou não apenas os detalhes do projeto de energia Verde, mas também compartilhou informações sobre o funcionamento do Observatório das Indústrias. Este observatório é reconhecido como um dos maiores centros de dados do país, com a missão de construir e articular conhecimento para impulsionar o desenvolvimento econômico não apenas no Ceará, mas em toda a região Nordeste e Brasil.

Ricardo Cavalcante expressou sua satisfação com a presença do secretário Assurbanipal que representou o presidente da Federação do Acre, José Adriano, ressaltando a importância de sistemas que se apoiam mutuamente. Ele destacou a colaboração entre as entidades, reforçando a disposição em fornecer informações do Observatório da Indústria e apoiar iniciativas relacionadas a energia e ESG (ambiental, social e governança).

Em resposta, o secretário Assurbanipal compartilhou sua satisfação com a reunião, enfatizando a relevância da plataforma de Big Data disponibilizada pelo Observatório das Indústrias. Ele destacou o potencial dessa base de conhecimento para orientar decisões e parcerias, mencionando a colaboração já em andamento entre o Estado do Acre e a CN.

O presidente Luiz Gonzaga, por sua vez, enfatizou a importância do encontro para o desenvolvimento dos estados. Ele ressaltou os avanços na área de energia verde e o impacto positivo do aprendizado adquirido na reunião, indicando a aplicação desses conhecimentos em um projeto de energia verde que pode ser iniciado no Acre.

Em suas palavras, Gonzaga expressou gratidão ao presidente da FIEC pela oportunidade e pelas valiosas informações compartilhadas durante a reunião. Esse diálogo e colaboração entre diferentes estados evidenciam um esforço conjunto para enfrentar desafios e promover o desenvolvimento sustentável no Brasil.