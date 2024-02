Lideranças do MDB fazem convite oficial para que Moisés Moreira seja candidato a prefeito do Quinari pela sigla

O senador Sérgio Petecão (PSD) esteve nesta sexta-feira, 16, no campus da Universidade Federal do Acre, na cidade de Cruzeiro do Sul, para uma vistoria nas obras de construção do Restaurante Universitário. A obra é fruto de uma emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 5,5 milhões, e vai atender a uma reivindicação antiga da comunidade acadêmica e da população local.

Previsto para ser inaugurado em abril deste ano, o Restaurante Universitário da UFAC irá disponibilizar refeições de alta qualidade nutricional para estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos, além de funcionar como um espaço de encontro e de integração para toda a comunidade universitária.

O senador diz estar satisfeito em poder levar a Cruzeiro do Sul mais uma obra de extrema importância para a população. “Quando se fala em investir em educação, a gente precisa pensar no todo. Tão importante quanto termos boas escolas, materiais didáticos e professores altamente capacitados e valorizados é termos, também, uma estrutura que atenda às necessidades básicas do cidadão. Esse Restaurante Universitário vem para cumprir esse papel social, que é cuidar da alimentação de quem está ali na universidade, principalmente os estudantes”.

