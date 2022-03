Leo de Brito e Guida Aquino entregam prédio do Centro de Ciências Jurídicas Sociais Aplicadas da UFAC

Um dia histórico para acadêmicos, professores e servidores do curso de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac) que, por meio de emenda do ex-aluno e hoje professor da instituição, deputado federal Leo de Brito (PT-AC), inaugurou o bloco do Centro de Ciências Jurídicas Sociais e Aplicadas (CCJSA) em solenidade realizada pela reitora Guida Aquino e que contou com a presença da equipe docente do curso e coordenadores.

“Esse momento me relembra uma história muito bacana. Entrei como estudante de Direito na UFAC em 1997 e não tínhamos nem Centro Acadêmico [CA] naquela época. Então, refundamos o CA. Naquela época, inclusive, o curso sofria a ameaça de ser descredenciado pelo MEC. Por isso, nós fizemos movimento para salvar o curso e uma das reivindicações que sempre ouvíamos nas assembleias era a construção de um novo bloco para o curso e agora esse sonho se torna realidade por meio do nosso trabalho, do trabalho de um ex-aluno e professor do curso no parlamento federal”, afirmou Leo de Brito.

A emenda individual destinada por Leo de Brito para a obra, que iniciou em julho de 2017, foi no valor R$ 500 mil. O espaço dispõe de 1500m², contando com 05 salas de aula, direção e secretaria do centro, coordenação e secretaria do curso de Direito, coordenação e secretaria do curso de Economia, coordenação da especialização, laboratório de informática, centro acadêmico de Direito, sala ambiente, auditório, almoxarifado, sala dos professores e banheiros.

O diretor do Centro se Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas, professor Francisco Pereira se emocionou a falar sobre a colega que dará, a partir de agora, o nome ao novo bloco.

“É um sonho de cinquenta e sete anos. O nome do prédio é uma homenagem a professora Ana Rosa Bayma Azevedo. A gente precisa homenagear mais as mulheres. Fico feliz por homenagear uma educadora. Para nós é um orgulho porque é o primeiro prédio do Centro de Ciências Jurídicas”, disse o docente.

O novo bloco também dispõe do CCJSA de Ciências Econômicas, que leva o nome do professor Eugênio Pinheiro Mansour, que iniciou a vida acadêmica na universidade e em 1979 concluiu a formação em Ciências Econômica. Já no ano seguinte, 1980, passou a integrar o quadro funcional da instituição como docente, sendo responsável por ministrar aulas nas disciplinas de economia e contabilidade.

Para a reitora Guida Aquino, esse é um avanço, sobretudo para a comunidade estudantil, que vai ser mais bem acolhida, com muito mais conforto. “É também um momento de agradecimento a quem contribuiu para que hoje pudéssemos estar aqui comemorando mais essa conquista, principalmente ao deputado Léo de Brito, autor da emenda”, avalia.

O vice-reitor Josimar Batista Ferreira, ressalta que o prédio vai abrigar um dos cursos mais antigos da universidade, bacharelado em Direito, e que a estrutura vem para consolidar projetos de graduação e futuros programas de pós-graduação nessa área. “É um passo no reconhecimento da importância desses cursos para a sociedade acreana, à medida em que fortalece também o bem estar dos nossos alunos e professores”.

Durante a cerimônia ainda foi realizada a entrega do Selo de Qualidade da Ordem dos Advogados do Brasil, o “OAB Recomenda”, destinado ao curso de Direito da Ufac e recebido em Brasília, o qual avalia a qualidade dos cursos de Direito por meio do cruzamento de dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e do exame da OAB.

