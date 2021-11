Leo de Brito cobra de ministro solução para os 22 milhões de brasileiros que ficarão sem renda após fim do Bolsa Família

Prefeito do município amazonense, Ordean Silva de Guajará – AM – Arte: Alemão Monteiro / 3 de Julho

Os servidores da Educação do município de Guajará – AM estão se questionando a respeito do que o prefeito do município amazonense, Ordean Silva tem feito com os recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) destinado para a educação daquele município. De acordo com alguns servidores, o gestão não estaria administrando o recurso como deveria.

“Meu amigo, o FUNDEB tem muito dinheiro, o prefeito Ordean desde quando ele entrou ninguém sabe o que ele fez com esse dinheiro do FUNDEB, desde de 2020 para cá caiu muito dinheiro e ninguém sabe o que ele fez. Olhe que teve economia com muito gasto, era para esse prefeito repassar em abono para nós servidores da educação, ninguém sabe onde ele está socando esse dinheiro. Pelo montante, era para ele pagar ao menos R$ 10 mil para cada um de nós, mas ele pagou apenas 1.200 mês passado”, desabafou a educadora.

A mesma prossegue seu áudio, afirmando que o prefeito vive escondido e que ele se quer dar uma declaração sobre o assunto.

“Agente não sabe de nada, esse homem vive escondido e só se ver os prefeitos dando abono em muitas cidades, nós queremos o que é nosso, por isso vamos entrar na justiça para rever isso”, finalizou Rosângela.

Enquanto o colega de Ordean, o prefeito Chico do Belo (PSC), de Anamã (a 161 quilômetros de Manaus), anunciou que a pagará, até o final deste mês, abono salarial de R$ 15 mil para cada professor da rede pública municipal, os educadores de Guajará amargam uma incerteza.

Diante dessa situação os servidores almejam que os órgão de fiscalização e controle investigue aonde de fato este recurso está sendo aplicado, já que Ordean não é capaz de dar esclarecimentos para a classe.

Veja o Vídeo Abaixo: A presidente do SINTEAC Rosana Nascimento, falando sobre o Abono da rede municipal de Rio Branco.. “É o governador Gladson Cameli e suas presepadas…ele não respeita a Educação do Estado, não respeita os professores…ele nem sabe os valores que serão pagos.. nós estamos pedindo esse abano e o governo e a secretaria não nos recebe”, diz presidente do SINTEAC Rosana Nascimento.

