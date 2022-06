Leo de Brito assina ordem de serviço para início das obras de revitalização do ginásio poliesportivo de Brasileia

O esporte do Alto Acre ganhará, em breve, um novo ginásio poliesportivo adequado às necessidades da região com apoio de emenda do deputado federal Leo de Brito (PT), que destinou quase R$ 1 milhão para obras de revitalização e ampliação do ginásio Eduardo Lopes Pessoa, localizado em Brasileia.

Na quinta-feira, 23, acompanhado da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, o parlamentar assinou a ordem de serviço autorizando o início das obras no ginásio.

“O ginásio poliesportivo de Brasileia é um ponto de encontro do município. Aqui se encontram desportistas, a juventude e as famílias. Muita gente comparece aos campeonatos realizados nesse local, todo mundo sempre empolgado e, inclusive, vem pessoas de outros municípios. Olhando para isso, eu a prefeita Fernanda Hassem colocamos uma emenda de quase R$ 1 milhão para revitalização e ampliação do ginásio. Será ampliada a quadra, a capacidade, melhorar a infraestrutura dos banheiros e proporcionar a acessibilidade das pessoas que têm deficiência. Fazer um trabalho desses é olhar para as pessoas e é isso que estamos fazendo aqui em Brasiléia por meio das ações de pavimentação de ruas, no apoio à saúde, na educação como a creche que será entregue em breve. Esse é o nosso trabalho como deputado federal”, declarou Leo de Brito.

A prefeita Fernanda Hassem revelou que sentia gratidão e lembrou que há tempos a cidade necessitava dessas intervenções na infraestrutura do espaço. “Inicia mais um sonho com a ordem de serviço que demos para o início das obras de ampliação e revitalização do único ginásio que temos em nossa cidade. Esse espaço já tem 29 anos de existência. Na época que foi entregue, atendias às necessidades do município. Mas a cidade cresceu, a população aumentou e, nossas demandas também. Ainda no início de 2019, montamos um projeto e fomos buscar apoio da bancada em Brasília. Apresentamos ao deputado Leo e ele alocou R$ 964 mil de emenda parlamentar para que pudéssemos realizar a ampliação”, contou.

A comunidade que utiliza o espaço para atividades de desporto também celebrou que agora pouco local passada por obras para melhorar a estrutura. Ângelo Meireles, presidente da Escolinha Anjos da Bola fez questão de participar do ato.

“É uma felicidade muito grande. Só nós que utilizamos o espaço, sabemos o quanto esse ginásio ficou pequeno para nos atender. Essa ampliação é muito importante. O tamanho agora vai ser o padrão, que vai nos permitir disputar o campeonato estadual. Meu coração está muito feliz e dos meus alunos também”, afirmou o desportista.