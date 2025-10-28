Tudo sobre Política
Justiça do Trabalho vai à Escola: Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul celebra 35 anos com ação educativa
Cerca de 80 alunos da rede pública participaram de palestra sobre trabalho infantil na Escola Municipal Corazita Negreiros – Foto: Assessoria/ Justiça do Trabalho
A Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul (AC) realizou mais uma edição do programa Justiça do Trabalho Vai à Escola, iniciativa que leva temas da Justiça do Trabalho a estudantes da rede pública. O evento foi na Escola Municipal Corazita Negreiros, localizada no Bairro Telégrafo, e marcou as comemorações pelos 35 anos de instalação da unidade judicial no município.
Com linguagem acessível e diálogo direto com as crianças, a atividade promoveu uma palestra sobre o tema “Trabalho Infantil”, ministrada pelo juiz do Trabalho substituto Felipe Taborda. Durante a conversa, foram esclarecidas dúvidas e apresentados exemplos práticos de situações que configuram o trabalho infantil, além de orientações sobre os direitos das crianças e adolescentes previstos na legislação brasileira.
Além do magistrado, participaram da ação os servidores Renato da Silva Oliveira Marinho, José Augusto Oliveira Medeiros, Mauro Alves de Moraes Neto e Carla Eduarda Silva de Oliveira, todos lotados na Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul.
A atividade beneficiou cerca de 80 estudantes do ensino fundamental e teve como objetivo conscientizar o público infantil sobre os riscos e prejuízos do trabalho precoce, fortalecendo a missão institucional da Justiça do Trabalho de promover a cidadania desde a infância.
Deputada Socorro Neri lidera luta pelo “Descongela Já” e reforça compromisso histórico com os servidores públicos
A deputada federal Socorro Neri tem se consolidado como uma das vozes mais firmes e comprometidas com os servidores públicos no Congresso Nacional. Sua trajetória, marcada pela defesa do serviço público e pela busca de justiça funcional, ganhou ainda mais destaque com a condução do projeto “Descongela Já”, considerado um dos mais importantes para a vida funcional de milhões de trabalhadores brasileiros.
Durante a pandemia da Covid-19, quando o país enfrentava um de seus maiores desafios, o trabalho dos servidores se intensificou. Eles permaneceram nas salas de aula, nos hospitais, nas ruas e nos órgãos públicos garantindo que o Brasil não parasse. Mesmo assim, a Lei Complementar 173 congelou o tempo de serviço desses profissionais, impactando diretamente suas progressões, promoções e até aposentadorias — uma medida considerada injusta por especialistas, entidades de classe e parlamentares comprometidos com o funcionalismo.
Foi nesse cenário que Socorro Neri aprofundou seu protagonismo. Atenta às demandas das categorias, ela se empenhou desde o início do mandato para reverter o congelamento. Como relatora do projeto no Plenário da Câmara dos Deputados, sua atuação foi decisiva para consolidar um texto equilibrado, juridicamente seguro e, acima de tudo, reparador. O “Descongela Já” não apenas reconhece o tempo trabalhado durante o período mais crítico da história recente, como devolve aos servidores a expectativa justa de ascensão profissional.
A aprovação do projeto na Câmara representou uma grande vitória, celebrada por Socorro Neri e pelas categorias que acompanharam cada etapa de sua defesa. Agora, a proposta segue para o Senado, onde a expectativa é de que avance com rapidez e sensibilidade diante de sua relevância para milhões de famílias brasileiras.
Para a deputada, o projeto simboliza mais do que uma correção administrativa. Representa respeito. Representa reconhecimento. Representa justiça.
“Neste Dia do Servidor Público, temos muito a comemorar: o projeto do Descongela avançou na Câmara dos Deputados e agora está em tramitação no Senado. Uma grande injustiça que foi feita à progressão de carreira dos servidores públicos de todo o Brasil está prestes a ser reparada, e como servidora pública há quase 40 anos, tenho orgulho de ter feito parte desta conquista tão importante para esses trabalhadores. Que em breve comemoremos a aprovação no Senado e a sanção na Presidência da República!”, afirmou.
Com postura técnica, sensibilidade social e profundo compromisso com o bem coletivo, Socorro Neri reafirma — por meio do Descongela Já — que valorizar o servidor é garantir um Brasil mais forte, mais justo e mais eficiente.
POLÍTICA
Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade
Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos. O Portal...
Sérgio Mesquita, vice-prefeito de Epitaciolândia, sofre grave acidente na BR-317 durante retorno de agenda oficial e passa por observação médica
Vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, sofre acidente na BR-317 e está em estado estável. A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio...
Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick
Governo de Gladson Cameli é acusado de afrontar a Constituição ao impedir acesso do senador Alan Rick ao ISE –...
POLÍCIA
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas
Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...
EDUCAÇÃO
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
