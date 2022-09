Justiça determina encerramento imediato do debate da Rede Amazônica por descumprirem decisão judicial

A candidata ao Senado Nazaré Araújo (PT) realizou visitas qualificadas em residências no município de Capixaba e pediu votos no comércio local, na tarde desta terça-feira, 27. Desde a última quarta-feira, ela tem realizado viagens aos municípios do interior do Acre para levar as propostas que pretende defender no Congresso Nacional.

Nazaré visitou a aposentada Noélia Alves, 72, uma das fundadoras de Capixaba, para explanar sobre as propostas para a qualidade de vida dos idosos e de melhorias da infraestrutura dos municípios. “Vi isso aqui crescer passo a passo. É importante estarmos bem representados”, disse a moradora à candidata.

O diretor da Escola Estadual Argentina Pereira Feitosa, Afonso Moura Barros, 41, lamentou que somente este ano teve que assinar pedido de 30 transferências de estudantes para fora do estado devido à falta de oportunidades. “Isso para um município como Capixaba é muito. Nossa escola não tem uma quadra de esporte, mesmo tendo sido vice-campeã estadual dos Jogos Escolares. As escolas municipais e estaduais disputam uma única quadra aqui em Capixaba. Hoje a Educação Física é limitada. A gente fica muito triste”, desabafou à candidata ao Senado.

Nazaré afirmou que durante essas visitas ao interior do estado observou com o aumento da miséria. As pessoas estão com limitação no acesso à comida no prato. Além disso, a situação de abandono à Educação nos municípios menores e a políticas públicas à juventude precisa ser resolvida.

“Além dos Centros Olímpicos que o Jorge Viana quer trazer, vamos investir nesse trabalho psicopedagógico para os jovens. Quero estar no Senado para viabilizar isso. Eu tenho experiência, fui vice-governadora e procuradora. Antes do Jorge só havia ensino médio no Acre em oito municípios. Ele investiu 70 milhões de reais do Estado naquela época e fez o Plano da Educação levando o ensino médio a todos os municípios do Acre. Ele revolucionou a Educação no estado. E queremos fazer isso mais uma vez”, declarou Nazaré.