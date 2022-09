Jorge Viana, Marcus e Nazaré planejam os próximos 25 dias de campanha no feriado de 7 de setembro

Depois de percorrerem todos as regiões do Estado, os candidatos ao governo pela Federação da Esperança Acre, Jorge Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT) e a candidata ao Senado, Nazaré Araújo (PT), estão fazendo, nesta quarta-feira, 7, o planejamento dos próximos 25 dias desta reta final da disputa eleitoral.

Jorge Viana falou da satisfação em estar nos municípios acreanos e da boa receptividade que está recebendo da população por sua candidatura e de Marcus ao governo do Acre.

“Hoje estamos organizando a campanha, reunidos com a os demais partidos da Federação [PC do B e PV], com parlamentares e dirigentes partidários para alinharmos nossa estratégia para os próximos 25 dias. São três campanhas em uma: a de Marcus, a minha e a de Nazaré. Esse era um sonho nosso fazer essa campanha 3 em 1, cada um andando e cuidando de um pedaço do Acre e tem funcionado muito bem. O ânimo está muito bom. Nós entramos nessa disputa por último e já estamos em destaque nas intenções de votos”, afirmou o ex-governador.

Marcus Alexandre está dedicado às mobilizações nos bairros da capital. Tem percorrido todas as regionais de Rio Branco, sempre acompanhado por candidatos aos cargos de deputado federal e estadual, lideres comunitários e da nossa militância.

“Nossa campanha tem tido um crescimento surpreendente. Nós ganhamos os bairros e as visitas que temos feito como na Cidade do Povo, Taquari, as reuniões que participamos no Ayrton Senna, as caminhadas mostram que nossa campanha chegou, definitivamente, nos bairros. O resultado disso é o abraço, o carinho das pessoas que tem aumentando cada vez mais”, avaliou o ex-prefeito.

Marcus Alexandre disse ainda que o planejamento realizado nesta quarta-feira foi para alinhar as atividades dos próximos dias.

“Jorge, Nazaré e eu estamos muito felizes pela receptividade que estamos recebendo do nosso povo, assim também com a receptividade a candidatura do presidente Lula que trouxe mais esperança de dias melhores para o nosso país”, completou Marcus Alexandre.

Jorge e Marcus garantem que a campanha da esperança seguirá tomando os bairros, as comunidades rurais por todo o Estado.

“Vamos continuar levando a mensagem da esperança e do trabalho em todos os lugares. Essa é marca da nossa chapa de majoritários e dos candidatos proporcionais. A nossa população reconhece quem trabalha e sabe que quem ama cuida”, concluiu Marcus.