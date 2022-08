Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo abraçam Palácio Rio Branco num ato de amor pelo Acre

A Praça da Revolução e o Palácio Rio Branco foram tomados pela militância em apoio aos candidatos da Federação Brasil da Esperança Jorge Viana (PT) , Marcus Alexandre (PT) e Nazaré (PT) na manhã deste sábado, 20.

“Amor é atitude. Amor tem que vir acompanhado por um gesto. Esse é um gesto muito forte e bonito. O que nós estamos fazendo aqui é uma atitude, um gesto de amor pelo Acre, pelo povo acreano”, disse Jorge Viana.

A mobilização marcou um ato de amor ao Acre com um abraço ao Palácio Rio Branco, simbolizando a esperança de dias melhores para o Estado.

“Estamos aqui com alegria no coração porque estamos do lado certo da história. É a esperança, o trabalho, a alegria. Do lado de lá, estão brigando, sem se entenderem até agora. Passaram quatro anos brigando, sem trabalhar e o povo está vendo isso. Não vamos ficar de braços cruzados vendo tudo que está acontecendo. Vamos à luta pelo Acre”, declarou Marcus Alexandre.

A candidata ao Senado, Nazaré Araújo também falou da sua vontade de buscar melhorias para o Estado atuando em Brasília, sendo um elo entre o presidente Lula e o governador Jorge Viana.

“Quero estar com o Lula, fazer compromisso com a população do Acre para estar lá em Brasília trazendo os recursos que o Jorge e o Marcus precisam para trabalhar, para botar comida no prato das pessoas, para dar dignidade na sua formação, para educar as nossas crianças, com respeito”, afirmou Nazaré.

Veja o Vídeo: