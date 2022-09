Jorge Viana garante governar ao lado de trabalhadores rurais priorizando mecanização e melhoria de ramais

Trabalhadoras e trabalhadores rurais de diversas regiões do Estado estiveram reunidos neste sábado, 17, na Federação de Trabalhadores na Agricultura (Fetacre), em Rio Branco, para um encontro com os candidatos ao governo do Acre, Jorge Viana (PT), Marcus Alexandre (PT) e com a candidata ao Senado, Nazaré Araújo (PT).

“Não estamos aqui para fazer discursos, para sermos ouvidos, mas sim para ouvir o que os trabalhadores têm a dizer, quais são suas demandas, porque o governo que está aí nada faz por essas pessoas. Eles, assim como todo o nosso povo, estão abandonados. Nada melhorou nesses últimos quatro anos”, afirmou Viana.

Jairo Petrolina, representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), confirmou o abandono o desamparo que enfrentam atualmente.

“Sou de uma região que já foi a maior produtora de leite do Estado, no tempo dos governos do Jorge, do Binho [Marques] e do Tião [Viana]. Hoje, estamos carente de um bom governador e por isso, firmamos aqui, em nome das Centrais, uma parceria para dizer que vamos juntos com você, Jorge, à vitória. É Jorge Viana aqui, Lula lá, Nazaré no Senado e nossos parlamentares na Assembleia e na Câmara Federal. O Acre vai voltar a crescer”, declarou o representante.

Roneida de Lima Farhat, do Sindicato do Trabalhadores Rurais de Tarauacá, também reiterou que os agricultores do Acre sofrem com o descaso do governo de Cameli.

“A gente chega nos ramais e não tem como os produtores escoarem o que produzem. Não temos ramais. Não temos escolas. Não tem nada! As cooperativas e as associações estão abandonadas. Os produtores estão reclamando que não tem regularização fundiária. Quando o pequeno produtor chega na associação tentando ter acesso a crédito, mas ele não tem a documentação que garante ele tenha acesso ao crédito. Aí, eles saem de cabeça baixa, sem esperança. Porque o que o atual governo oferece hoje é a falta de esperança de dias melhores”, completou a sindicalista.

Jorge Viana assegurou que o compromisso de seu governo é devolver a esperança, o protagonismo aos agricultores e oferecer condições para que possam trabalhar dignamente.

“Vai ter acesso a mecanização, garantia de escoamento da produção, apoio técnico e auxílio para que essas pessoas tenham acesso a crédito. Nosso compromisso é governar o Acre, a partir de janeiro, com os trabalhadores rurais porque nós reconhecemos a força e a importância do trabalho desses agricultores. É por isso que pra nos ajudar, Lula também está voltando”, finalizou.