Tudo sobre Política
Jorge Viana faz história ao trazer 25 compradores internacionais de 18 países para o Acre no programa Exporta Mais Amazônia
Tudo sobre Política
Jorge Viana traz para o Acre 25 compradores internacionais em ação inédita do programa Exporta Mais Amazônia – Foto: Alemão Monteiro
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, vai marcar a história do Acre ao trazer para o estado 25 compradores internacionais de 18 países, em uma ação inédita que promete abrir novas fronteiras de comercialização para os produtos acreanos.
A iniciativa faz parte do programa Exporta Mais Amazônia, um dos mais importantes projetos de promoção comercial da ApexBrasil em parceria com o Sebrae, voltado ao fortalecimento da bioeconomia e ao incentivo às exportações da região amazônica.
De acordo com a ApexBrasil, a presença de compradores internacionais no Acre representa uma oportunidade estratégica para ampliar o acesso a novos mercados, diversificar a pauta de exportações e valorizar produtos da floresta, como café, castanha, borracha, óleos e outros itens da sociobiodiversidade.
Jorge Viana destacou que a iniciativa coloca o Acre em evidência no cenário internacional.
“É um momento histórico. Estamos aproximando diretamente os nossos produtores de compradores de diversas partes do mundo, criando um ambiente favorável para gerar negócios, empregos e renda para a região”, afirmou.
Além de abrir espaço para negociações, o Exporta Mais Amazônia promove rodadas de negócios, encontros técnicos e apresentações das cadeias produtivas amazônicas. A expectativa é de que a agenda fortaleça não apenas o setor exportador, mas também a imagem do Acre como um polo de desenvolvimento sustentável.
Compradores internacionais no Acre
Entre os importadores convidados estão grandes nomes do varejo e da distribuição global:
- Rússia – Grand Trade (Grupo Magnit): maior rede varejista do país, com 31 mil pontos de venda. Já importa óleo e queijo do Brasil e agora busca açaí, café e castanha.
- Indonésia – FoodHall e Daily Supermarket: mais de 3.800 lojas. Interesse em café robusta, frutas processadas e castanhas.
- China – Mixue: maior rede de sucos e sorvetes do mundo, com mais de 45 mil pontos de venda. Busca açaí e polpas de frutas.
- Moçambique – Discom, Lda.: distribuidora nacional interessada em açaí, café e frutas processadas.
Além destes, participam compradores da África do Sul, Bulgária, Chile, Emirados Árabes Unidos, Índia, Irlanda, Japão, Países Baixos, Peru, Reino Unido, Suíça e Estados Unidos.
O Exporta Mais Amazônia reforça o protagonismo do Acre na bioeconomia e mostra ao mundo que a floresta pode gerar desenvolvimento sustentável.
Tudo sobre Política
Deputada Socorro Neri reforça compromisso com as APAEs do Acre em café da manhã em Cruzeiro do Sul
Na manhã desta segunda-feira (29), a deputada federal Socorro Neri participou de um café da manhã repleto de afeto e acolhimento com funcionários, mães e pais ligados à Federação das APAEs do Acre, em Cruzeiro do Sul.
Desde o início de seu mandato, Socorro Neri tem se destacado como uma das maiores defensoras da causa da inclusão, destinando recursos fundamentais para o fortalecimento das APAEs nos municípios de Rio Branco, Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul. O trabalho da parlamentar garante não apenas melhorias na estrutura dessas instituições, mas também reforça o atendimento a famílias que dependem desses serviços para assegurar dignidade e oportunidades a crianças, jovens e adultos com deficiência.
A deputada ressaltou que segue firme nesse compromisso e destacou a importância de que outros municípios regularizem sua situação administrativa para também receberem emendas parlamentares:
“É essencial que mais cidades do Acre estejam aptas a receber recursos, pois esse trabalho das APAEs é transformador e precisa ser fortalecido. Ele garante inclusão, respeito e dignidade a tantas famílias.”
Socorro também agradeceu a presidente da Federação das APAEs, Cecília Lima, pelo convite e pela liderança inspiradora à frente da instituição:
“Minha gratidão à presidente Cecília Lima, que com dedicação e compromisso tem conduzido esse trabalho de forma exemplar, sendo referência para todos nós.”
A presença da deputada reafirma sua postura de parlamentar atuante, sensível às demandas sociais e comprometida com políticas públicas que transformam vidas.
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Deputada Socorro Neri reforça compromisso com as APAEs do Acre em café da manhã em Cruzeiro do Sul
Em jogo mesquinho, Bocalom põe politicagem acima da saúde pública e coloca em risco emenda da ex-deputada Mara Rocha destinada para a obra do CAPS Infantil
O colapso do Pronto Socorro de Rio Branco é o retrato da incompetência e do abandono do governo Gladson Cameli
Jorge Viana faz história ao trazer 25 compradores internacionais de 18 países para o Acre no programa Exporta Mais Amazônia
POLÍTICA
Em jogo mesquinho, Bocalom põe politicagem acima da saúde pública e coloca em risco emenda da ex-deputada Mara Rocha destinada para a obra do CAPS Infantil
A Prefeitura de Rio Branco, sob a gestão do prefeito Tião Bocalom, está mais uma vez colocando interesses políticos acima...
Presidente da Coopercafé, Jonas Lima, destaca importância do Exporta Mais Amazônia na abertura de novos mercados internacionais para o café acreano
Jonas Lima, participa do Seminário Exporta Mais Amazônia 2025 em Rio Branco – Foto Alemão Monteiro O presidente da Cooperativa...
Ao lado de Jorge Viana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participa da abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira, em Xapuri
Márcio Alecio, prestigia abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participou...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, aniversário de 121 do município,a 1° Corrida de...
Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial no município de Epitaciolândia
Na noite deste sábado, 27, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, realizou a Corrida...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Senador Petecão presidirá comissão da Medida Provisória que isenta taxistas de taxa do taxímetro
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da Associação Brasileira de Supermercados
-
Política Destaque7 dias atrás
STJ fecha portas para manobras da defesa do governador Gladson Cameli, reafirma validade dos relatórios do COAF
-
Saúde5 dias atrás
Auditores do Tribunal de Contas do Estado fiscalizam unidades de saúde do Bujari