Jorge Viana faz história ao trazer 25 compradores internacionais de 18 países para o Acre no programa Exporta Mais Amazônia

Jorge Viana traz para o Acre 25 compradores internacionais em ação inédita do programa Exporta Mais Amazônia – Foto: Alemão Monteiro

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, vai marcar a história do Acre ao trazer para o estado 25 compradores internacionais de 18 países, em uma ação inédita que promete abrir novas fronteiras de comercialização para os produtos acreanos.

A iniciativa faz parte do programa Exporta Mais Amazônia, um dos mais importantes projetos de promoção comercial da ApexBrasil em parceria com o Sebrae, voltado ao fortalecimento da bioeconomia e ao incentivo às exportações da região amazônica.

De acordo com a ApexBrasil, a presença de compradores internacionais no Acre representa uma oportunidade estratégica para ampliar o acesso a novos mercados, diversificar a pauta de exportações e valorizar produtos da floresta, como café, castanha, borracha, óleos e outros itens da sociobiodiversidade.

Jorge Viana destacou que a iniciativa coloca o Acre em evidência no cenário internacional.

“É um momento histórico. Estamos aproximando diretamente os nossos produtores de compradores de diversas partes do mundo, criando um ambiente favorável para gerar negócios, empregos e renda para a região”, afirmou.

Além de abrir espaço para negociações, o Exporta Mais Amazônia promove rodadas de negócios, encontros técnicos e apresentações das cadeias produtivas amazônicas. A expectativa é de que a agenda fortaleça não apenas o setor exportador, mas também a imagem do Acre como um polo de desenvolvimento sustentável.

Compradores internacionais no Acre

Entre os importadores convidados estão grandes nomes do varejo e da distribuição global:

Rússia – Grand Trade (Grupo Magnit): maior rede varejista do país, com 31 mil pontos de venda. Já importa óleo e queijo do Brasil e agora busca açaí, café e castanha.

Indonésia – FoodHall e Daily Supermarket: mais de 3.800 lojas. Interesse em café robusta, frutas processadas e castanhas.

China – Mixue: maior rede de sucos e sorvetes do mundo, com mais de 45 mil pontos de venda. Busca açaí e polpas de frutas.

Moçambique – Discom, Lda.: distribuidora nacional interessada em açaí, café e frutas processadas.

Além destes, participam compradores da África do Sul, Bulgária, Chile, Emirados Árabes Unidos, Índia, Irlanda, Japão, Países Baixos, Peru, Reino Unido, Suíça e Estados Unidos.

O Exporta Mais Amazônia reforça o protagonismo do Acre na bioeconomia e mostra ao mundo que a floresta pode gerar desenvolvimento sustentável.