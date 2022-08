Jorge Viana e Marcus Alexandre fazem homenagem póstuma ao Chefe no Centro de Rio Branco

Os candidatos da Federação Brasil da Esperança se reuniram na frente do Bazar Chefe manhã dessa terça-feira (20), para uma homenagem póstuma a Tancredo Lima de Souza, o Chefe, que faleceu na última semana, aos 69 anos, em Rio Branco.

O ex-governador Jorge Viana (PT) e o ex-prefeito Marcus Alexandre (PT), que concorrem ao governo do Acre, caminhavam no centro da capital nesta terça-feira, 30, com os apoiadores de Perpétua Almeida (Pc do B) e Edvaldo Magalhães (Pc do B), quando interromperam a atividade para homenagear o Chefe ao lado dos seus dois filhos, Cleyde e Cleudo, e dos funcionários do bazar.

“É muito difícil vir até aqui e não estar com ele. Fazer uma campanha sem ter o Chefe aqui não é fácil. Ele sempre esteve comigo, era um amigo de verdade que me ajudou a alcançar tudo que conquistei. Hoje nós prestamos essa homenagem porque o Chefe se foi, mas o amor e o reconhecimento por ele segue presente dentro do meu coração” disse Jorge Viana em um discurso emocionado.

Candidato a vice-governador e ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre lembrou Chefe era um comerciante querido e respeitado por todos.

“Quando fomos fazer o lançamento da obra do Shopping Popular, no Centro, um momento muito especial pra nós, um sonho para os camelôs, para os comerciantes, fizemos uma consulta para ver quem deveríamos homenagear, já que aquele é momento histórico. O nome do Chefe veio quase que em unanimidade, indicado pelo Juruna, por ser um dos comerciantes mais tradicionais por ter iniciado a vida dele aqui”, contou Marcus.

Primeira pesquisa

Acompanhados de apoiadores, os candidatos da federação caminharam da Praça da Revolução até o Novo Mercado Velho. Durante o trajeto, Jorge Viana comentou que está otimista com o resultado da pesquisa do Ipec (ex-Ibope) divulgada na noite de segunda-feira (29), onde aparece na frente de quatro adversários.

“Eu não brigo com pesquisa. Em duas semanas de campanha, já chegamos no segundo lugar. Estamos no jogo e vamos ganhar essa eleição porque ainda tem muita gente que nem sabe que eu, Marcus Alexandre somos candidatos a governador e vice, junto com Nazaré para senadora”, disse Jorge Viana.