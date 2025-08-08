Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Jorge Viana celebra criatividade e força do povo acreano durante visita à Expoacre: "Saí de lá com o coração cheio"

Publicados

8 de agosto de 2025

Tudo sobre Política

O ex-governador e atual presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, marcou presença na Expoacre e compartilhou nas redes sociais a emoção de reencontrar o povo acreano durante o evento. Com palavras de entusiasmo e gratidão, ele destacou o clima positivo e a energia contagiante vivida no parque de exposições.

“Um dia cheio de energia, bons encontros, muito carinho, muitos abraços e muita inspiração na Expoacre”, afirmou Viana, reforçando seu vínculo com o estado. “Nosso povo é criativo, guerreiro e faz acontecer de verdade”, completou.

Ao final da visita, Jorge Viana disse ter saído motivado com tudo o que viu e vivenciou. “Saí de lá com o coração cheio e a motivação lá no alto. Sempre, onde eu estiver: tem Acre”, escreveu, deixando claro seu compromisso com o estado, independentemente de onde esteja atuando.

A presença de Jorge Viana na Expoacre reforça a importância do evento como vitrine da cultura, do empreendedorismo e da força produtiva do povo acreano.

Veja o vídeo no Instagram:

Tudo sobre Política

"Pelas que já se foram, e pelas que ainda podem ser salvas: Michelle Melo na caminhada por um Acre sem feminicídio"

Publicados

12 horas atrás

em

7 de agosto de 2025

Por

Foto: Railton Araújo

(Max Bienne Lima) – A deputada estadual Dra. Michelle Melo participou, na tarde desta quinta-feira (07), da Caminhada pela Conscientização e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, promovida pela SEMULHER, em Rio Branco. O ato integra a programação do Agosto Lilás – Feminicídio Zero, e reuniu dezenas de pessoas em defesa da vida das mulheres.

Com firmeza e emoção, Michelle destacou que a caminhada representa o grito de socorro de milhares de mulheres acreanas.

“É nosso dever estar nas ruas e nos parlamentos para garantir a vida das mulheres”, afirmou.

Reconhecida por sua atuação na defesa dos direitos das mulheres, Michelle Melo tem levado para a Assembleia Legislativa propostas que garantem proteção, acolhimento e autonomia feminina.

“Enquanto houver uma mulher silenciada, seguiremos lutando. A violência é estrutural e exige coragem, políticas públicas e mobilização social”, concluiu.

