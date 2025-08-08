Jorge Viana celebra criatividade e força do povo acreano durante visita à Expoacre: “Saí de lá com o coração cheio”

O ex-governador e atual presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, marcou presença na Expoacre e compartilhou nas redes sociais a emoção de reencontrar o povo acreano durante o evento. Com palavras de entusiasmo e gratidão, ele destacou o clima positivo e a energia contagiante vivida no parque de exposições.

“Um dia cheio de energia, bons encontros, muito carinho, muitos abraços e muita inspiração na Expoacre”, afirmou Viana, reforçando seu vínculo com o estado. “Nosso povo é criativo, guerreiro e faz acontecer de verdade”, completou.

Ao final da visita, Jorge Viana disse ter saído motivado com tudo o que viu e vivenciou. “Saí de lá com o coração cheio e a motivação lá no alto. Sempre, onde eu estiver: tem Acre”, escreveu, deixando claro seu compromisso com o estado, independentemente de onde esteja atuando.

A presença de Jorge Viana na Expoacre reforça a importância do evento como vitrine da cultura, do empreendedorismo e da força produtiva do povo acreano.

