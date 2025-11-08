Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Joabe Lira entrega títulos honoríficos e destaca o valor de quem transforma Rio Branco com trabalho e dedicação

Publicados

8 de novembro de 2025

Tudo sobre Política

A Câmara Municipal de Rio Branco realizou a tradicional solenidade de entrega dos Títulos Honoríficos 2025, em reconhecimento a cidadãos que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento social, econômico e cultural da capital acreana.

O presidente da Casa, Joabe Lira, conduziu a cerimônia e destacou a importância da noite de homenagens, marcada por emoção e reconhecimento público. O parlamentar foi responsável por entregar três honrarias a personalidades que simbolizam o talento, a fé e o compromisso com o Acre:

  • Título de Empreendedora do Município — à Sra. Rosalina Nobre, proprietária das lojas Mil Presente, exemplo de coragem, determinação e espírito empreendedor.
  • Título de Mulher Destaque — à Sra. Priscila Paiva, primeira mulher piloto aérea do Estado do Acre, símbolo de superação e inspiração para outras mulheres.
  • Título de Guardião da Cultura — ao Sr. Virgílio Carvalho, músico e membro da Igreja Batista do Bosque, reconhecido por sua dedicação à valorização da cultura local.

Durante o discurso, o presidente ressaltou que a cerimônia representa o reconhecimento público àqueles que fazem de Rio Branco uma cidade mais forte e solidária:



“Esta é um dia para celebrar pessoas que acreditam no Acre, que acreditam no poder da fé, da cultura e do trabalho. São exemplos que nos inspiram e nos lembram que o desenvolvimento de uma cidade não se faz apenas com obras, mas com pessoas que transformam vidas. Cada homenageado aqui carrega uma história de superação e amor por Rio Branco.”

Encerrando sua fala, o vereador reforçou o papel do Poder Legislativo na valorização dos cidadãos que contribuem para o bem comum:

“Essas homenagens refletem o compromisso da Câmara em reconhecer e valorizar quem constrói um Acre melhor com fé, talento e muito trabalho. Que esse gesto sirva de estímulo para que mais pessoas continuem acreditando na nossa cidade e no potencial do nosso povo.”

Tudo sobre Política

Eduardo Velloso visita Mercado Elias Mansour, conversa com trabalhadores e reforça compromisso com melhorias

Publicados

4 horas atrás

em

8 de novembro de 2025

Por

O deputado federal Eduardo Velloso esteve no Mercado Elias Mansour, o mais tradicional ponto comercial da capital acreana, para tomar um café e reencontrar amigos de longa data. A visita, marcada pela simplicidade e pelo contato direto com a população, reforçou a relação próxima do parlamentar com a comunidade local.

Durante o encontro, Velloso aproveitou para conversar com trabalhadores e empreendedores que aguardam a conclusão das obras do novo mercado. Eles relataram suas preocupações, dificuldades e expectativas, destacando os desafios enfrentados enquanto as reformas ainda estão em andamento.

O deputado ouviu atentamente cada demanda, demonstrando interesse em acompanhar de perto a situação e identificar formas de contribuir para a melhoria das condições de trabalho e infraestrutura do local. Segundo ele, compreender a realidade de quem vive o dia a dia do comércio é fundamental para buscar soluções eficazes.

Eduardo Velloso destacou que estar presente e escutar as pessoas é o primeiro passo para construir políticas públicas que realmente atendam às necessidades da população. Ele reafirmou seu compromisso com os trabalhadores do Acre e garantiu que continuará atuando para fortalecer espaços tradicionais como o Mercado Elias Mansour, que fazem parte da história e da economia da capital.



Veja o vídeo no Instagram:

POLÍTICA

Política3 minutos atrás

Medo de demissão impede nomeados de Gladson e Bocalom de participar do grande ato de filiação de Alan Rick ao Republicanos

Clima de expectativa e apoio silencioso marca filiação de Alan Rick ao Republicanos – Foto: Reprodução: Flickr O ato de...
Política9 horas atrás

Candiru Menezes diz estar “impressionado” com ataques a Naluh Gouveia e aponta suposto favorecimento da esposa de um conselheiro no governo

O empresário da construção civil Candiru Menezes divulgou um vídeo nas redes sociais em que declara apoio à conselheira do...
Política1 dia atrás

Presidente do Tribunal de Contas, Dulce Benício, condena atitude contra Naluh Gouveia e reafirma compromisso com a igualdade

A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Dulce Benício, manifestou-se sobre o episódio ocorrido na sessão da...

POLÍCIA

Polícia1 dia atrás

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia

Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Polícia6 dias atrás

Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar

Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Polícia1 semana atrás

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...

EDUCAÇÃO

Educação18 horas atrás

Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias

A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
Educação18 horas atrás

Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada...
Educação18 horas atrás

Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação...

CONCURSO

Concurso1 dia atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...

ESPORTE

Esporte58 minutos atrás

Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou a grande final do Campeonato Rural na Comunidade...
Esporte20 horas atrás

Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil

Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal...
Esporte3 dias atrás

Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul

A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...

