Jesus Sérgio vota favorável ao projeto que amplia operações de crédito para pequenas e médias empresas

O coordenador da bancada federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), parabenizou a reitora Guida Aquino pela inauguração do Teatro Laboratório, ocorrida nesta última sexta-feira, 8, no campus da Ufac.

De acordo com o coordenador, foram investidos, aproximadamente, R$ 572 mil para a construção do novo espaço. “Ainda não fui ver depois de concluída, mas sei do compromisso que a reitora e sua equipe tem com a qualidade. Estou feliz com mais este investimento em nossa Ufac”, afirmou Petecão.

A verba é proveniente de uma emenda de bancada viabilizada em 2018, que totaliza quase R$ 10 milhões à universidade. O montante também foi investido na construção de sala de datacenter, construção do bloco mestrado, cobertura do centro de excelência de energia (CEEAC), implantação de rede de dados e na construção das salas multifuncionais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Petecão fez questão de parabenizar o trabalho em conjunto da bancada. “Essa é uma vitória da bancada acreana, não somente da nossa atual composição, que trabalhou para liberar os recursos, temos que agradecer também aos ex-parlamentares que, a época, estavam em exercício de seus mandatos”, finalizou o parlamentar.