Deputado solicita ao Ministério da Saúde distribuição de medicamentos para pacientes com Edema Macular Diabético

A 24ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALE, que acontece de 24 a 26 deste mês em Campo Grande (MS), terá a participação do Acre. A mesa diretoria da ALEAC confirmou a presença do legislativo estadual que vai para reforçar o debate em torno do tema “Redesenhando os caminhos do Parlamento”, justamente quando a entidade comemora o jubileu de prata.

Com as presenças confirmadas do ministro do STF, Luiz Edson Fachin, da ministra da Agricultura Teresa Cristina e do governador do MS, Reinaldo Azambuja, o maior encontro legislativo da América Latina vai debater entre outros temas, o Código eleitoral: Principais alterações e como podem impactar nas campanhas e, como fazer uma campanha de sucesso das redes sociais.

Representada por 1.059 deputados estaduais, a UNALE é a interlocutora entre o parlamento e a sociedade e vai propor, no encontro, debates dinâmicos e interativos que possam resultar em propostas para diminuir os impactos sócio-econômico no país.

Por conta da participação dos parlamentares na Conferência, não haverá sessões na ALEAC nesta semana, sendo retomados os trabalhos no plenário, no dia 30 de novembro.

A participação dos representantes do Acre poderá ser acompanhada ao vivo por meio dos canais das redes sociais da ALEAC, que vai transmitir toda a programação conferência.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: “Nós não podemos nos curvar diante disso [possível interferência de Bolsonaro no INEP]. Por isso que estamos tomando todas as medidas cabíveis para que o INEP seja preservado, sobretudo, a juventude brasileira, que precisa que o Enem seja realizado com muita lisura”, disse Leo de Brito durante entrevista coletiva, no salão verde da Câmara dos Deputados. A coletiva reuniu os líderes da oposição ao governo Bolsonaro para anunciar ações de proteção ao Enem, entre elas, o afastamento do presidente do INEP, acusado de assédio moral.

