Jesus Sérgio informa à população de Tarauacá a instalação da iluminação pública no trecho próximo ao Ifac do município

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) usou as redes sociais no final da manhã desta quarta-feira (20), para informar à população de Tarauacá a instalação da iluminação pública no trecho da BR-364, usado pelos alunos para chegar ao Ifac.

Por intermédio do mandato do deputado Jesus Sérgio, a Energisa instalou os postes de alta e baixa tensão e a prefeitura do município colocou as lâmpadas para iluminar o trecho da BR-364, com o objetivo de beneficiar os estudantes do Ifac e toda a população de Tarauacá.

Desde 2016, os estudantes do Ifac e os moradores que trafegam na região solicitam uma solução para iluminação do trecho que até então era escuro e causava insegurança para quem passava, por isso, o deputado Jesus Sérgio assumiu o compromisso com a comunidade de resolver o problema da escuridão e da falta de segurança deste trecho da BR-364 junto à Energisa e a prefeitura.

“O nosso mandato sempre se preocupou com a segurança dos alunos do Ifac e atendendo uma demanda antiga entrou em contato com a Energisa para que os postes de alta tensão chegassem até o local, para a prefeitura implantar a rede de energia elétrica. E assim foi feito. Cumprimos o nosso compromisso e tivemos mais um sonho concretizado. Agradeço a Energia e a Prefeitura pelo empenho em realizar esta ação. Hoje à noite os alunos do Ifac podem ir para a instituição seguros e com a região iluminada”, afirmou Jesus Sérgio.