Jesus Sérgio confirma candidatura a deputado federal. Ele vai disputar a reeleição com o apoio da militância pedetista

O candidato a governador do Acre pela coligação “Com a Força do Povo”, Sérgio Petecão (PSD), visitou na tarde desta terça-feira (9) o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado do Acre – Fieac, João Paulo Pereira, para falar sobre o plano de governo e colher mais sugestões junto à classe industrial de medidas que possam favorecer o desenvolvimento econômico do estado.

Na ocasião, Petecão entregou ao presidente da entidade uma cópia da proposta de plano de governo que foi apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE) no registro de candidatura. “Essa é uma discussão que não se encerra apenas nesse documento, queremos debater os problemas do estado como o desemprego, a violência, e outras situações, e vamos dialogar e encontrar soluções, por isso todas as contribuições são bem vindas. Vamos governar ouvindo a sociedade”, afirma Petecão.

Além do presidente da Fieac, também estiveram presentes à reunião representantes de sindicatos patronais, como a presidente do Sindicato das Indústrias de Confecções do Acre, Raimunda Holanda de Paula, que destacou o empenho do candidato em busca de soluções para desenvolver o Acre. “Foi muito importante essa reunião porque ele demonstra que está preocupado com o setor produtivo, com o fortalecimento da nossa economia. Eu acho que ele está no caminho certo em dialogar com a classe empresarial”, avalia ela.

Entre os temas discutidos durante a reunião, tratou-se também da questão do ensino profissionalizante e da formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. O diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai-AC, César Dotto, falou sobre a importância de integrar as políticas de governo às instituições da área de educação profissional. “Esse é o caminho, nós temos as profissões do futuro, mas também podemos oferecer formação de mão de obra na base, e o Senai está preparado tanto para essa formação mais básica como para a formação com mais tecnologia, e o que agente propõe para os candidatos é que sejam parceiro das nossas instituições”, avalia.

Na avaliação do presidente em exercício da Fieac, João Paulo Pereira, a visita do candidato foi positiva e poderá gerar bons frutos para o desenvolvimento do Acre. “O candidato está no caminho certo, começando uma campanha com um plano de governo bastante consistente, então vejo com bastante otimismo. Aqui deu para sentir que será um governo participativo, e nós aqui na Fieac temos muitos subsídios para colaborar”, pontuou.

O candidato a governador Sérgio Petecão, juntamente com o candidato a vice-governador Tota Filho (PSD) e a candidata a senadora Vanda Milani (Pros), tem se reunido com diversos segmentos da sociedade organizada nas últimas semanas, para apresentar a proposta de plano de governo e validar junto à sociedade as diretrizes que vão estabelecer as políticas públicas que serão implementadas no Acre, caso ele seja eleito governador.

“Estamos convencidos que esse é o caminho. Nós precisamos gerar emprego no Acre, a Fieac e os empresários que acreditam no Acre podem nos ajudar muito. Podemos criar boas parcerias que vão ter um impacto social muito positivo no nosso estado”, garante Petecão.