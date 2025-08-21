Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Jerry Correia se reúne com Mailza Assis para tratar de desafios migratórios e apoio à Marcha para Jesus em Assis Brasil

21 de agosto de 2025

Encontro destacou a importância do apoio do Estado na gestão humanitária e na valorização dos eventos culturais e religiosos  – Foto: Assessoria

Na manhã desta quinta-feira (21), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve reunido com a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, em Rio Branco, para dialogar sobre temas de grande relevância para o município e toda a região de fronteira.

Entre os principais assuntos, destacou-se a situação migratória, que permanece como um dos maiores desafios enfrentados por Assis Brasil devido à sua localização estratégica na tríplice fronteira com Peru e Bolívia. O prefeito ressaltou a importância do apoio do Governo do Estado na busca por soluções que garantam melhores condições de atendimento humanitário e de organização social.

Outro ponto em pauta foi a realização da 4ª edição da Marcha para Jesus em Assis Brasil, evento que reúne igrejas e comunidade em um ato de fé, unidade e celebração. A reunião tratou do apoio institucional e logístico para que a Marcha aconteça de forma grandiosa e segura, fortalecendo o calendário cultural e religioso da cidade.

“Esse diálogo com a vice-governadora é fundamental para avançarmos em duas pautas muito importantes: a gestão migratória, que impacta diretamente a vida do nosso povo, e a realização da Marcha para Jesus, que celebra a fé e a união da nossa comunidade”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

A vice-governadora Mailza Assis, por sua vez, reafirmou o compromisso do Governo do Estado em apoiar Assis Brasil, tanto nas questões sociais quanto na valorização dos eventos que promovem integração e fortalecimento da fé.

Vereador André Kamai apresenta projeto que cria Conselho de Desenvolvimento Rural e dá voz aos agricultores de Rio Branco

10 horas atrás

21 de agosto de 2025

André Kamai reafirma seu compromisso de fazer política de forma participativa – Foto: Paulo Murilo

O vereador André Kamai (PT) apresentou nesta quarta-feira, 20, um projeto de lei que pode mudar de forma profunda o desenho de como Rio Branco pensa e executa suas políticas para o campo. A proposta cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável (CMDRS), espaço que une poder público, sindicatos, movimentos sociais, associações, povos indígenas, mulheres e jovens rurais em torno de um objetivo comum: fortalecer a agricultura familiar e dar vez e voz a quem sustenta a mesa de milhares de famílias da capital.

O projeto não nasceu de gabinete, mas da escuta atenta às comunidades rurais. Na audiência pública realizada na Transacreana, produtores, extrativistas, pecuaristas e lideranças comunitárias expuseram suas dores: crédito que não chega, mecanização sem planejamento, irrigação sem água, calcário sem assistência técnica. Realidades que, segundo Kamai, revelam um padrão de descaso histórico. “Esse não é um projeto meu. Sou apenas porta-voz de uma demanda dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Eles pediram representatividade, pediram um espaço legítimo para participar das decisões que afetam suas vidas. O Conselho nasce desse clamor”, disse.

Entre as atribuições do CMDRS estão elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, acompanhar a aplicação de recursos em programas como o da alimentação escolar e propor iniciativas que garantam produção de qualidade, renda e dignidade às famílias rurais.

Para Kamai, o Conselho também será um instrumento de justiça social: “Hoje temos mais de 900 famílias vivendo da agricultura familiar em Rio Branco. São homens e mulheres que resistem sem apoio suficiente. Com o Conselho, queremos garantir transparência, planejamento e participação social, para que cada real investido chegue a quem realmente precisa”.

O parlamentar destacou que o projeto foi construído coletivamente com entidades como o STTR, o SINPASA, a FETACRE, a CUT e cooperativas locais. “Quando a Câmara sai dos muros e vai até a comunidade, nasce resultado concreto. Esse é um passo decisivo para que o trabalhador rural deixe de ser apenas objeto de discurso e passe a ser sujeito das políticas públicas”, reforçou.

O projeto agora segue para análise das comissões da Câmara Municipal e, antes da votação em plenário, será debatido em audiência pública, garantindo que o texto final seja fruto do diálogo entre Legislativo e sociedade.

Com essa iniciativa, André Kamai reafirma seu compromisso de fazer política de forma participativa, ouvindo quem mais entende da vida no campo: os próprios agricultores.

