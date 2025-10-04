Tudo sobre Política
Jerry Correia dá início à Expo Fronteira 2025 e destaca importância do evento para Assis Brasil e a tríplice fronteira
Tudo sobre Política
Expo Fronteira 2025 é aberta em Assis Brasil com presença de autoridades e grande participação popular – Foto:
O município de Assis Brasil viveu um momento histórico com a abertura oficial da Expo Fronteira 2025, um dos maiores eventos culturais e agropecuários da região de tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. A feira, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de outubro, promete movimentar não apenas a economia local, mas também fortalecer o turismo e a integração cultural entre os povos fronteiriços.
A Expo Fronteira reúne um conjunto diversificado de atividades que vão desde a exposição agropecuária, passando por rodeio, atrações culturais, shows musicais e espaços dedicados ao empreendedorismo regional. O evento se consolida como uma vitrine para os produtores rurais, artesãos e comerciantes locais, além de estimular a circulação de visitantes e investidores de todo o Acre e países vizinhos.
O prefeito Jerry Correia destacou, durante a abertura, que a feira é um marco para Assis Brasil:
“A Expo Fronteira é mais do que um evento festivo. Ela representa o fortalecimento da nossa economia, o estímulo ao pequeno produtor, a valorização da nossa cultura e a integração entre Brasil, Bolívia e Peru. É um orgulho ver nossa cidade acolhendo tanta gente e mostrando seu potencial.”
A solenidade contou com a presença de importantes autoridades políticas, confirmando o peso do evento no calendário acreano. Estiveram em Assis Brasil o governador Gladson Cameli, o senador Sérgio Petecão, os deputados estaduais Pedro Longo e Edvaldo Magalhães, além de prefeitos da região como os de Brasileia, Capixaba, Xapuri e Acrelândia.
Também marcaram presença vereadores de Assis Brasil, lideranças comunitárias, produtores rurais e empresários locais. A união de diferentes forças políticas em torno da feira foi destacada como um sinal de compromisso coletivo com o desenvolvimento regional.
A Expo Fronteira 2025 reforça o papel de Assis Brasil como um ponto estratégico de integração cultural e econômica. Localizada no extremo oeste do Acre, na fronteira com a Bolívia e o Peru, a cidade se transforma durante os dias de evento em um polo de encontro entre diferentes povos, tradições e oportunidades de negócios.
A expectativa é que a feira gere um impacto significativo na economia local, movimentando setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio em geral. Além disso, os shows e atrações culturais prometem lotar a cidade durante todo o fim de semana, consolidando Assis Brasil como destino de turismo de eventos na região.
Com uma programação extensa e diversificada, a Expo Fronteira 2025 se afirma como símbolo de desenvolvimento, união e projeção de Assis Brasil para todo o Acre e países vizinhos.
A abertura foi apenas o início de uma festa que promete deixar sua marca na história do município e no coração de quem prestigiar os três dias de atividades.
Tudo sobre Política
Deputada Socorro Neri fortalece diálogo com profissionais da Educação em Cruzeiro do Sul e reafirma compromisso com a valorização dos educadores
Nesta sexta-feira (03), a deputada federal Socorro Neri (PP/AC) esteve em Cruzeiro do Sul para mais um importante encontro com os profissionais da Educação da região. A reunião foi marcada pelo diálogo sobre os projetos que estão sendo defendidos em Brasília e pela reafirmação do compromisso da parlamentar com a valorização de quem dedica a vida a formar cidadãos.
O encontro contou com a presença do professor Aderlan Gomes, representando a Secretaria de Estado da Educação, do presidente do Sinteac de Cruzeiro do Sul, Pedro Lima, e da vice-presidente do sindicato, além de profissionais da rede estadual e municipal e coordenadores dos núcleos de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo, que participaram ativamente do debate.
Durante a reunião, Socorro Neri destacou que o fortalecimento da educação pública é uma prioridade do seu mandato. Ao parafrasear Paulo Freire, a deputada ressaltou a importância da esperança ativa:
“Não é possível existir sem sonho. A gente precisa de sonho para fazer com que os sonhos aconteçam, a gente precisa esperançar. Esperançar é muito diferente de esperar. Tem tudo a ver com o que discutimos aqui. Esperançar é definir o que importa, e fazer todo o movimento necessário para que esse sonho se torne realidade. É isso que desejo: que a gente faça tudo o que for necessário para que os nossos sonhos, e sobretudo o sonho da educação pública de qualidade para todas e todos, com profissionais devidamente valorizados, se torne realidade.”
A deputada reafirmou ainda que seguirá atuando em Brasília com firmeza para garantir recursos, políticas públicas e projetos que fortaleçam a educação no Acre.
“Seguiremos firmes, com trabalho e compromisso, por uma Educação cada vez mais forte e inclusiva em todo o Acre”, disse Socorro Neri.
O encontro em Cruzeiro do Sul reafirma o papel de Socorro Neri como voz atuante em defesa dos educadores e da construção de um futuro com mais oportunidades para crianças, jovens e adultos acreanos.
Jerry Correia dá início à Expo Fronteira 2025 e destaca importância do evento para Assis Brasil e a tríplice fronteira
Deputada Socorro Neri fortalece diálogo com profissionais da Educação em Cruzeiro do Sul e reafirma compromisso com a valorização dos educadores
Vice-governadora Mailza Assis assina decreto que garante diárias ao namorado Madson Cameli: mais um escândalo com o dinheiro público no Acre
Prefeito Sérgio Lopes e senador Petecão entregam caminhonete de R$ 317 mil para a Secretaria da Mulher em Epitaciolândia
OAB/AC lança o aplicativo “Cashback em Ordem” que pode zerar a anuidade, o APP funciona como outros clubes de benefícios
POLÍTICA
Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte
A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
Prefeito do Acre teria flagrado a esposa em suposta traição com promotor de Justiça dentro da própria casa, em episódio que abalou a cidade
As informações que circulam nos bastidores da política acreana são de cair o queixo. De acordo com relatos, um episódio...
“Mais dinheiro no bolso do trabalhador”: Vereador André Kamai destaca conquista do governo Lula que alivia milhões de famílias
Vereador André Kamai e o presidente Lula – Foto: Paulo Murilo/ Secom/AC O plenário da Câmara Municipal de Rio Branco...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Após intensa reforma, estádio O Cruzeirão volta a receber grande público em Cruzeiro do Sul
Assessoria – Depois do investimento feito pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na reforma e revitalização, o Estádio O Cruzeirão...
Epitaciolândia em destaque: jovens atletas brilham no Jiu-Jitsu e fortalecem projeto “Artes Marciais nas Escolas”
No último domingo, aconteceu um dos melhores eventos de jiu-jitsu do Acre, reunindo atletas de alto nível técnico e proporcionando...
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Esporte6 dias atrás
Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial no município de Epitaciolândia
-
Tudo sobre Política4 dias atrás
Deputada Socorro Neri garante mestrado para Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus
-
Cultura7 dias atrás
Prefeitura de Epitaciolândia realiza o 2º Arraial do Programa Anjo Azul, em comemoração aos três anos de existência
-
Esporte7 dias atrás
Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul