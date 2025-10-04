Jerry Correia dá início à Expo Fronteira 2025 e destaca importância do evento para Assis Brasil e a tríplice fronteira

Expo Fronteira 2025 é aberta em Assis Brasil com presença de autoridades e grande participação popular – Foto:

O município de Assis Brasil viveu um momento histórico com a abertura oficial da Expo Fronteira 2025, um dos maiores eventos culturais e agropecuários da região de tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. A feira, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de outubro, promete movimentar não apenas a economia local, mas também fortalecer o turismo e a integração cultural entre os povos fronteiriços.

A Expo Fronteira reúne um conjunto diversificado de atividades que vão desde a exposição agropecuária, passando por rodeio, atrações culturais, shows musicais e espaços dedicados ao empreendedorismo regional. O evento se consolida como uma vitrine para os produtores rurais, artesãos e comerciantes locais, além de estimular a circulação de visitantes e investidores de todo o Acre e países vizinhos.

O prefeito Jerry Correia destacou, durante a abertura, que a feira é um marco para Assis Brasil:

“A Expo Fronteira é mais do que um evento festivo. Ela representa o fortalecimento da nossa economia, o estímulo ao pequeno produtor, a valorização da nossa cultura e a integração entre Brasil, Bolívia e Peru. É um orgulho ver nossa cidade acolhendo tanta gente e mostrando seu potencial.”

A solenidade contou com a presença de importantes autoridades políticas, confirmando o peso do evento no calendário acreano. Estiveram em Assis Brasil o governador Gladson Cameli, o senador Sérgio Petecão, os deputados estaduais Pedro Longo e Edvaldo Magalhães, além de prefeitos da região como os de Brasileia, Capixaba, Xapuri e Acrelândia.

Também marcaram presença vereadores de Assis Brasil, lideranças comunitárias, produtores rurais e empresários locais. A união de diferentes forças políticas em torno da feira foi destacada como um sinal de compromisso coletivo com o desenvolvimento regional.

A Expo Fronteira 2025 reforça o papel de Assis Brasil como um ponto estratégico de integração cultural e econômica. Localizada no extremo oeste do Acre, na fronteira com a Bolívia e o Peru, a cidade se transforma durante os dias de evento em um polo de encontro entre diferentes povos, tradições e oportunidades de negócios.

A expectativa é que a feira gere um impacto significativo na economia local, movimentando setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio em geral. Além disso, os shows e atrações culturais prometem lotar a cidade durante todo o fim de semana, consolidando Assis Brasil como destino de turismo de eventos na região.

Com uma programação extensa e diversificada, a Expo Fronteira 2025 se afirma como símbolo de desenvolvimento, união e projeção de Assis Brasil para todo o Acre e países vizinhos.

A abertura foi apenas o início de uma festa que promete deixar sua marca na história do município e no coração de quem prestigiar os três dias de atividades.