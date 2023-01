Jenilson Leite se reúne com presidente do MDB, ex-deputado Flaviano Melo, e outras lideranças do partido

O ex-deputado Jenilson Leite e a representante do movimento de mulheres do PSB, Jaciara Rodrigues estiveram reunidos com a executiva do MDB, composta pelo ex-deputado Flaviano Melo, e outras lideranças do partido entre eles o ex-deputado estadual João Correia.

Jenilson aproveitou para falar sobre a conjuntura política e as perspectivas futuras. O nome do ex-deputado vem sendo mencionado para uma possível candidatura à Prefeitura de Rio Branco nas próximas eleições de 2024.

Leite diz, que até lá tem muita coisa para acontecer, mas seria uma honra poder trabalhar pelo povo da capital. “Saímos de um recente período eleitoral, onde mesmo com uma candidatura solitária ao Senado, sem apoio de outros partidos ou mesmo de prefeituras, tivemos mais de 65 mil votos, 35 mil só em Rio Branco. E muitas pessoas tem nos procurado sugerindo que a gente dispute a Prefeitura da capital”, disse