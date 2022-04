Jenilson Leite participa da 1ª Corrida Azul de Conscientização do Autismo: “É preciso mais investimentos do poder público”

O deputado e pré-candidato ao Governo do Acre, Jenilson Leite (PSB), participou neste domingo (3) da 1ª Corrida Azul de Conscientização do Autismo, no estacionamento da Arena da Floresta, em Rio Branco.

A realização foi uma iniciativa do grupo Anjos do Asfalto, Corredores com Propósito, que tem o objetivo de propagar informações sobre o autismo através da corrida. Os participantes desse grupo são parentes de autistas ou pessoas que queiram apadrinhar uma criança. No evento, que aconteceu em alusão ao Dia Mundial do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, foram arrecadados alimentos para beneficiar famílias de autistas carentes, que necessitam de cuidado.

“Nós precisamos desmitificar os estigmas acerca do Transtorno do Espectro Autista (TEA), ações como essa corrida são importantes para isso, pois trazem conscientização, mas é preciso mais investimentos do poder público para que os familiares tenham acesso mais fácil ao tratamento e diagnóstico, que muitas vezes é recebido de forma tardia”, frisou Jenilson, que também é médico.

A corrida contou com premiações, troféu de 1° a 5° lugar e medalha de participação para todos, a sua medalha, o deputado não levou para casa, após um pedido muito especial, ele a deu de presente ao Benjamin, de seis anos, que também percorreu todo o percusso com sua mãe, Marcela.

“Ele me pediu a medalha e em troca eu ganhei muitos abraços”, disse Jenilson.