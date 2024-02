Jairo Cassiano diz, que União Brasil declara apoio à reeleição do prefeito Zequinha Lima em Cruzeiro do Sul

O secretário geral do União Brasil no Acre, Jairo Cassiano, disse que o partido não lançará candidato à prefeitura nem a vice em Cruzeiro do Sul. Em um evento no município nesta sexta-feira,2, Jairo disse em nome do senador Alan Rick, que apoia a reeleição de Zequinha Lima.

Em 2020, na disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima venceu a eleição com 18.766 votos seguido de Fagner Sales, com 14.666 e o Sargento Adônis, com 9.077 votos. Adonis era do PSL, candidato do grupo de Alan Rick.

” O Adonis sozinho tirou quase 10 mil votos. E no outro dia o Adonis disse terminou a eleição, Zequinha, eu quero me colocar à disposição do seu mandato. E o tempo passou. Em 2022 o Zequinha não estava com a gente, pro Senado. O Adonis coordenou a campanha do senador. Dois dias depois que o Alan tomou posse de senador, está fazendo exatamente um ano hoje, lá em Brasília. O Zequinha estava em Brasília e disse, Jairo, eu gostaria de conversar com o senador e imediatamente nós recebemos ele. E ele disse, Alan, eu não estava com você lá atrás, nem vocês estavam comigo. Mas a partir de agora eu quero a parceria do Congresso Nacional, de todos os deputados federais, dos senadores e principalmente de você, Alan. E eu quero colocar aqui a Secretaria de Agricultura à disposição do seu grupo. Então, o Eutimar tem nos dado muito orgulho na Secretaria de Agricultura. E quero dizer, Zequinha, em nome do senador e em nome do Adonis, que se vocês não estavam juntos, agora nós vamos estar juntos em 2024. E a sua união vai levar à sua vitória novamente. Viva a Cruzeiro do Sul e que Deus possa abençoar a todos”, discursou Jairo Cassiano.

Zequinha agradeceu ao senador Alan, ao dirigente partidário, Jairo Cassiano e à Adonis pelo apoio. Disse o objetivo é ampliar a aliança de 11 partidos com os quais contou na eleição de 2020.

” Eu só tenho a agradecer ao senador Alan Rick, ao Jairo e ao Adonis, que se propõem a seguir conosco nessa caminhada de tornar Cruzeiro do Sul cada vez mais desenvolvida e próspera “, concluiu Zequinha.