Jailson Amorim anuncia melhoria no PCCR dos funcionários da Educação, Saúde e Administração

Assessoria – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), agradeceu ao presidente Lula pela destinação de recursos para recuperação da BR-364 e também o empenho das bancadas federal e estadual do Acre pela reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e diretor-geral do DNIT, Fabrício de Oliveira Galvão, que resultou na garantia de liberação de R$ 600 milhões para recuperação e reconstrução da BR-364, de Rio Branco a Cruzeiro do Sul.

Gonzaga, que conhece bem a realidade da BR-364 no Acre e tem lutado para garantir recursos para melhorias na rodovia, parabenizou o coordenador da bancada federal, senador Alan Rick, demais senadores, deputados federais, primeiro-secretário da Aleac, Nicolau Junior, e o deputado Emerson jarude, pelo empenho em discutir a pauta de recuperação da BR que vai beneficiar a vida de milhares de acreanos.

“A região do Juruá agradece, parabéns à bancada federal, através do senador Alan Rick e os deputados estaduais, Nicolau Júnior e Emerson Jarude, que representaram a Aleac no encontro de ontem, 02, que aconteceu em Brasília com a presença do ministro do Transporte, Renan Filho, e os demais representantes nacionais do DNIT. Foi anunciado uma imediata liberação no valor de R$ 600 milhões para BR-364. Recurso que deve ser injetado ainda esse ano e os processos de manutenção e reconstrução da estrada devem iniciar nos próximos meses. Gratidão ao presidente Lula”, disse Gonzaga.

Ponte de Rodrigues Alves

Na mesma reunião o Ministro dos Transportes também anunciou a liberação de R$ 40 milhões de reais para as obras de construção da ponte de Rodrigues Alves, no rio Juruá.

Prometida por governos anteriores, a obra começa a ganhar forma e de acordo com o diretor nacional do DNIT, Fabrício de Oliveira, presente no encontro, o projeto dessa vez, vai sair do papel.

