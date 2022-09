Investimento: candidata ao Senado Nazaré Araújo defendeu o fim do teto de gastos com Saúde e Educação

A candidata ao Senado Nazaré Araújo (PT) defendeu o fim do teto de gastos com Saúde e Educação no Brasil, durante entrevista ao programa Patrulha Cidade, da TV Amazônia 50.1, nesta segunda-feira, 12. Ao jornalista Edvaldo Souza, a ex-vice-governadora destacou que a medida vai garantir o melhor investimento em hospitais e escolas do país.

“Com a entrada do Temer na Presidência da República, uma das coisas mais nefastas que vimos acontecer no nosso país e que prejudicou a Saúde e a Educação foi a PEC 55 que fez o congelamento dos valores que eram devidos a essas áreas por 20 anos. Isso é uma coisa que precisa ser revista. É inconcebível que os valores destinados para a merenda escolar em 2017 sejam os mesmos de 2022. E é assim que está dentro do orçamento da União”, apontou.

A candidata declarou que essa será uma de suas bandeiras de luta no Senado Federal, caso eleita. A primeira coisa a se fazer será destravar os valores destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), garantiu. “Foi o SUS, ainda que sucateado por essa retenção de valores, que deu o resultado na pandemia para as pessoas que mais precisavam. O meu mandato no Senado terá o compromisso de rever as verbas que estão no entorno destinadas à Saúde”.

Nazaré defende ainda uma gratificação custeada pela União aos médicos especialistas para que possam atender de forma continuada nos municípios do interior, em especial aqueles de fronteira. Essa seria uma forma de evitar a evasão desses profissionais em locais de difícil acesso.

A candidata ao Senado Federal também reafirmou o seu compromisso com a população mais pobre e com as mulheres. Para ela, não se pode falar em sociedade mais justa e igualitária sem oferecer oportunidade de emprego e renda ao povo.

“Sou uma defensora das minorias considerando que as mulheres são uma grande parte da nossa população, porém, vítimas de violência, sem atenção na Saúde e Educação. Ninguém quer ser mais do que os homens, mas queremos igualdade de oportunidade e para isso você precisa fazer garantias a essa mulher no seu processo de formação. Isso é possível. E eu quero ser essa voz no Senado Federal para garantir esse acesso”, determinou.