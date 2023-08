Intercâmbio de cooperativas pode resultar em inovação no modelo de negócios e aumento de exportações

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) promoveu de 21 a 25 de agosto a primeira missão de estudos e vivência internacional na Argentina como reconhecimento às cooperativas vencedoras do Prêmio Somos Coop 2022. O Acre foi representado pela Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre (Cooperacre). A iniciativa proporcionou conhecimento sobre as experiências exitosas existentes na Argentina que poderão ser implementadas no Acre.

Participaram da missão de estudos e vivência o presidente da Cooperacre, José Rodrigues de Araújo, que também é diretor do Ramo Agroextrativista da OCB, o diretor do Conselho de Administração da Cooperxapuri e Conselheiro da Cooperacre, Sebastião Nascimento de Aquino, e o Conselheiro do Sescoop/Acre, Francisco Ernandes Freire Negreiros.

A comitiva conheceu a Confederação Intercooperativa Agropecuária (CONINAGRO), a Confederação Cooperativa da República Argentina (Cooperar) e o banco cooperativo CREDICOOP. Também tiveram encontro com o Conselho Provincial de Associativismo e Economia Social, com o banco de propriedade de cooperativas de crédito (COINAG), reunião com a Associação das Cooperativas Argentinas (ACA), visita à Fundação de Provisão de Obras e Serviços Públicos, visita à Fundação Grupo Sancor Seguros, apresentação institucional da Casa Cooperativa, visita ao Monumento Nacional ao Cooperativismo, visita à Cooperativa Agrícola de Abastecimento de Sunchales e visita à Cooperativa de Leiteiros de Sunchales.

Interação entre cooperativismo e sustentabilidade

O intercâmbio também promoveu a interação entre cooperativas do Brasil. Representantes do Acre interagiram com cooperativas e produtores dos ramos de crédito e agropecuário de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, estados referências no desenvolvimento do modelo cooperativista.

O Conselheiro do Sescoop/Acre, Francisco Ernandes, destacou a experiência cooperativista dentro das cidades da Argentina e das escolas daquele país. “Visitamos as cidades de Buenos Aires, Rosário e Sunchales, conhecendo experiências de produtores de gado, cereais, serviços de eletrificação e distribuição de água potável. Em Sunchales, capital nacional do cooperativismo, conhecemos as cooperativas escolares cujos dirigentes associados são os próprios alunos, que desde a adolescência são despertados para exercer o cooperativismo”, disse.

A sustentabilidade foi um dos destaques da missão. A Cooperacre apresentou seu modelo de gestão agroextrativista, atuando no seio da floresta amazônica e atendendo os princípios da responsabilidade social e ambiental.

Possibilidade de crescimento nas exportações

A missão proporcionou aos participantes conhecerem técnicas e ferramentas do modelo gestão e de exportações da Argentina que poderão ser aplicada nas cooperativas do Acre. O presidente da Cooperacre, José Rodrigues de Araújo, enfatizou a importância do intercâmbio e a troca de experiência e conhecimento, sobretudo no que se refere a exportações.

“Foram muitos os aprendizados, tenho certeza que conseguimos passar a mensagem do nosso modelo de cooperativismo do Acre que tem como base a exploração das riquezas naturais de forma sustentável e com responsabilidade social e ambiental. Em relação a Argentina, uma das coisas que mais nos chamou a atenção é que eles exportam para uma média de 120 países, conhecer esse modelo foi muito enriquecedor pra nós. Esse intercâmbio serviu como uma porta para o mercado exterior, para os países que nós ainda não conseguimos vender”, pontuou.

De Araújo fez questão de agradecer ao Sistema OCB do Acre e aos participantes da missão pela oportunidade de aprendizado na Argentina, país que é referência no cooperativismo.

“Registro um agradecimento especial ao Sistema OCB/Sescoop do Acre na pessoa do presidente Valdemiro Rocha, igualmente a OCB Nacional em nome do nosso amigo João Eliésio, agradeço também a todos os participantes dessa missão de estudos pela troca de experiências e de conhecimento”, ressaltou.

Grandeza e poder transformador do cooperativismo

Para o diretor do Conselho de Administração da Cooperxapuri e Conselheiro da Cooperacre, Sebastião Nascimento de Aquino, a experiência pode ser considerada um sucesso, uma vez que os brasileiros tiveram a oportunidade de conhecer inovações, sobretudo relacionados a diversidade de ramos cooperativistas, como é o caso de abastecimento de água e escolar.

“Pudemos comprovar a grandeza e o poder transformador que tem o cooperativismo para o desenvolvimento das localidades por onde passamos. Destaco a intercooperação, estivemos em províncias com 30 mil moradores que tem cooperativas com 50 mil cooperados, contatando que o mesmo morador faz parte de mais de uma cooperativa ao mesmo tempo. Outro fator importante percebido na viagem foi a necessidade da gente fomentar e fortalecer as atividades das cooperativas de crédito no nosso país, tem muita coisa boa que a gente pode implementar por aqui e pode dar certo também”, disse.

Cooperacre premiada com projeto de inovação

A Cooperacre conquistou o primeiro lugar do prêmio Somos Coop 2022 com o projeto “Desenvolvimento Sustentável através da Tecnologia”, com a modernização do processo de seleção da castanha-do-Brasil, ampliando maquinários da empresa com a implementação de tecnologia de ponta para obter melhor qualidade do produto e reduzir os riscos de contaminação.

O presidente da cooperativa enfatizou que sem os produtores, os extrativistas, nada disso seria possível.

“Em nome da Cooperacre agradeço imensamente por esse intercâmbio feito com as sete cooperativas vencedoras do Prêmio Somos Coop 2022. Não tenho dúvida de que se não fossem nossos produtores, não estaríamos lá. Registro um agradecimento especial aos nossos produtores de borracha, de castanha, de frutas, de palmito, da pupunha, aos produtores do café, não podemos deixar de agradecer também o empenho de cada funcionário e colaborador das cooperativas, porque é o envolvimento de muitas pessoas que faz a diferença”, finalizou.